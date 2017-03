Thủ tục xóa án tích ra sao?

Vậy khi nào người thân của tôi được xóa án tích? Người này phải chuẩn bị hồ sơ gì và liên hệ ở đâu?

Văn Dương (An Giang)

Luật sư TRẦN VĨ CƯỜNG, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Về xóa án tích, điểm a khoản 2 Điều 64 Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định trường hợp người bị kết án đương nhiên được xóa án tích là một trong năm trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo (đối với các tội không thuộc chương XI và chương XXIV Bộ luật Hình sự). Tuy nhiên, trường hợp của người thân ông, năm 2008 người này bị phạt tù 18 tháng, đến năm 2010 vẫn chưa được xóa án tích mà lại phạm tội mới và bị phạt một năm tù, đến tháng 9-2011 mới chấp hành xong bản án mới. Theo quy định tại khoản 2 Điều 67 Bộ luật Hình sự 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) thì nếu chưa được xóa án tích mà phạm tội mới thì thời hạn để xóa án tích cũ tính từ ngày chấp hành xong bản án mới.

Như vậy, thời hạn xóa án tích trong trường hợp của người thân ông là ba năm kể từ ngày chấp hành xong bản án năm 2010. Theo đó từ tháng 9-2014, người này đương nhiên được xóa án tích.

Về việc làm thủ tục xóa án tích, theo quy định tại Điều 270 Bộ luật Tố tụng hình sự 2003 thì người thân của ông có quyền yêu cầu chánh án tòa án đã xử sơ thẩm vụ án cấp giấy chứng nhận xóa án tích.

Hồ sơ gồm đơn theo mẫu xin cấp giấy chứng nhận xóa án tích kèm các tài liệu như giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù của trại giam nơi thụ hình án cấp; giấy xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc thi hành xong các khoản bồi thường, án phí, tiền phạt; giấy chứng nhận không phạm tội mới do công an quận (huyện) nơi người đó thường trú cấp (theo mẫu quy định của ngành công an), bản sao hộ khẩu; bản sao chứng minh nhân dân.

TRÂN CHÍNH ghi