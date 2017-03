Thua kiện nhưng khỏi nộp án phí

Theo Điều 131 Bộ luật Tố tụng dân sự, đương sự phải chịu án phí sơ thẩm nếu yêu cầu của họ không được tòa án chấp nhận, trừ trường hợp họ được miễn hoặc không phải nộp án phí. Nhưng khi giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, nhiều tòa án lại thiếu đồng nhất trong việc xác định nghĩa vụ nộp án phí cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (tạm gọi là người có liên quan).

Nơi buộc nộp

Bà Huỳnh Thị Xuân Hoa (xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP.HCM) đại diện cho cả hộ gia đình đứng tên trên “giấy đỏ”. Năm 2007, vợ chồng bà N. kiện đòi hộ bà Hoa giao trả gần 1.500 m2 đất. Năm người con của vợ chồng bà Hoa tham gia vụ kiện với tư cách người có liên quan trong vụ án. Họ có cùng ý kiến với cha mẹ, tức không đồng ý trả đất cho nguyên đơn.

Tháng 8-2008, TAND huyện Nhà Bè mở phiên xử sơ thẩm và tuyên buộc hộ bà Hoa phải trả đất. Khi tính án phí, cấp sơ thẩm buộc vợ chồng bà Hoa cùng năm người con liên đới nộp hơn 22 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Năm 2007, ông L. gửi đơn kiện ông P. tại TAND quận Phú Nhuận với hai yêu cầu là ông P. phải trả 4 m2 đất trên đường Nguyễn Đình Chính (quận Phú Nhuận) và bồi thường thiệt hại do việc xây dựng nhà gây ra. Giá trị thành tiền của hai yêu cầu này là 330 triệu đồng. Được xác định là người có liên quan trong vụ án, vợ ông L. cũng có yêu cầu tương tự chồng mình. Sơ thẩm vụ án hồi tháng 1-2008, TAND quận Phú Nhuận chỉ chấp nhận cho vợ chồng ông L. hưởng gần 20 triệu đồng tiền bồi thường; phần còn lại tòa bác hết. Về án phí sơ thẩm, hai vợ chồng phải cùng nhau nộp hơn 14 triệu đồng.

Nơi không thu

Giống như vợ ông L., bà N. cũng là người có liên quan trong vụ tranh chấp mà chồng mình là bị đơn và một công ty cổ phần kinh doanh nhà là nguyên đơn. Năm 2006, công ty này kiện đòi bị đơn trả hơn 4.000 m2 đất tọa lạc tại huyện Bến Cát (Bình Dương), đồng thời tháo dỡ toàn bộ tài sản trên đất. Sát cánh cùng chồng, bà N. khẳng định lời trình bày của chồng tại tòa chính xác 100%. Bà và chồng chỉ đồng ý di dời nếu công ty có phương án hỗ trợ thỏa đáng để vợ chồng bà tái định cư.

Nhưng rồi vợ chồng bà N. thua kiện. Khác với cách tính án phí của TAND quận Phú Nhuận trong vụ án trên, TAND huyện Bến Cát chỉ buộc một mình chồng bà N. chịu án phí, còn bà N. thì... thoát.

Trường hợp bà C. cũng thế. Năm 2006, người hàng xóm yêu cầu bà C. tháo dỡ phần xây dựng trái phép trên lối đi để xây bức tường ngăn cách giữa hai nhà. Trong phiên xử sơ thẩm hồi tháng 2-2007, bà C. cố gắng chứng minh phần đất tranh chấp là của gia đình bà nhưng vẫn thua kiện. Mặc dù bên cạnh bà C. còn có bảy người liên quan khác đều đưa ra yêu cầu giống hệt bà C. nhưng TAND quận 2 chỉ buộc một mình bà C. chịu hết gần 16 triệu đồng án phí.

Tương tự, chị Mỹ Lệ bị ông B. tranh chấp 600 m2 đất tại thị xã Tây Ninh. Chồng chị Lệ đứng tên trên “giấy đỏ” nhưng đã qua đời. Vì vậy, hai người con chung của họ tham gia tố tụng với tư cách người có liên quan và thống nhất với lời trình bày của mẹ. Khi tuyên chị Lệ thua kiện, TAND thị xã Tây Ninh buộc chị nộp gần 20 triệu đồng án phí mà không đề cập gì đến hai người có liên quan khác.

Nên thống nhất làm theo luật định

Các vụ án trên cho thấy hiện tòa án cấp sơ thẩm có sự bất nhất khi xác định nghĩa vụ nộp án phí đối với người có liên quan. Xác định đủ số người phải chịu án phí rất cần thiết khi quan hệ giữa họ là vợ chồng. Bởi lẽ tài sản chung của vợ chồng được chi dùng để thực hiện các nghĩa vụ chung của họ. Vợ chồng sẽ dễ dàng trích tiền chung của cả hai để nộp án phí mà khỏi mất công tranh cãi liệu nghĩa vụ nộp án phí của một bên có phải là nghĩa vụ chung của vợ chồng hay không.

Tương tự, người con đã thành niên là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Người con đó phải có trách nhiệm với những yêu cầu đặt ra trong vụ án, phải chịu án phí khi yêu cầu đó không được chấp nhận.

Quan trọng hơn hết, luật định rằng hễ đương sự nào nêu ra yêu cầu mà không được chấp nhận thì phải chịu án phí, trừ phi người đó được miễn nộp hoặc không phải nộp án phí. Do cũng là đương sự nên người có liên quan không thể được miễn trừ nghĩa vụ này.