Thừa nhận sai trái lại né bồi thường

Hơn năm tháng nay, ông Mang Công Nghiệp (ấp An Thọ, xã An Cơ, huyện Châu Thành, Tây Ninh) cứ ấm ức việc một công an ở xã Trà Vong, huyện Tân Biên đã đánh ông đến nỗi ho ra máu.

Từ vụ xô xát tại quán nhậu

Ông Nghiệp kể lại: Lúc 21 giờ ngày 4-1-2009, ông có đến một quán ăn ở ấp 4, xã Trà Vong, huyện Tân Biên. Tại đây, ông nhìn thấy một người đàn ông từ quán bên cạnh bước qua và có hành động sàm sỡ với một em gái. Ông Nghiệp vội đến ngăn cản và đã bị người đàn ông dùng cục đá đánh vào mặt, gây tét nhẹ ở dưới cằm... Bất bình trước sự việc, một số thanh niên trong ấp đã xông vào đánh người đàn ông.

Khoảng năm phút sau, ông Phan Thanh Hải - một chiến sĩ của Công an xã Trà Vong có mặt tại hiện trường và đã bắn một phát súng chỉ thiên. Ông Nghiệp hoảng sợ bỏ chạy. Bấy giờ, ông Hải bắn phát súng chỉ thiên thứ hai và rượt theo bắt ông Nghiệp. “Ông Hải đã đè tôi xuống để còng tay tôi tại đám mì cách quán khoảng 100 m. Không cần hỏi nguyên nhân sự việc, ông Hải đã liên tiếp dùng súng ngắn đánh vào người tôi khiến tôi bị rớt hàm răng giả không tìm lại được” - ông Nghiệp nói.

Sau đó, ông Hải đã dẫn ông Nghiệp về văn phòng ấp 4 và tiếp tục dùng chân đá vào ngực, hai bên hông và chĩa súng vào đầu ông Nghiệp hăm bắn vỡ sọ. “Thấy ông Nghiệp bị đánh nhiều quá, tôi chạy vào xin tha nhưng ông Hải đã xô tôi ra và quay lại đánh ông Nghiệp tiếp” - một người dân chứng kiến vụ việc nhớ lại.

Sau cùng, ông Hải bỏ mặc ông Nghiệp tự lần mò về nhà... Thấy ông luôn bị tức ngực rồi ho ra máu, gia đình đã đưa ông đến bệnh viện đa khoa tỉnh và được nơi đây cho biết ông bị chấn thương phần mềm.

Suốt ba tháng trời, ông Nghiệp phải nằm ở nhà để vợ đi làm mướn kiếm tiền về mua thuốc điều trị. Mới đây, ông cố gắng đi làm trở lại để phụ giúp vợ nhưng cũng không được bao nhiêu do vẫn còn tức ngực, khó thở... Ông Nghiệp cố gắng chờ ông Hải bồi thường chi phí chữa trị như đã được hứa hẹn nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Vì sao không bồi thường?

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Minh Toàn, Chủ tịch UBND xã Trà Vong, cho biết: Đêm hôm đó, chính ông đã ra lệnh cho ông Hải bắn phát súng chỉ thiên để ngăn chặn kịp thời đám hỗn loạn, nếu không thì người đàn ông trong quán có thể bị ông Nghiệp và một số thanh niên khác đánh chết. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, do nóng tính nên ông Hải đã dùng chân, tay đấm đá vào người ông Nghiệp tại văn phòng ấp 4. Hành vi này của ông Hải hoàn toàn sai trái và UBND xã đã xử lý cảnh cáo ông Hải. Riêng việc ông Nghiệp tố cáo ông Hải đã đánh ông bằng báng súng và còn chỉa súng vào đầu ông, UBND xã đã xác minh nhưng không có cơ sở để kết luận.

Ngày 5-3, có sự tham gia của đại diện công an huyện, UBND xã đã tổ chức họp với các bên liên quan về vụ việc. Tại cuộc họp, ông Hải cũng đã xin lỗi ông Nghiệp. Riêng về việc bồi thường, người đàn ông trên đã đứng ra nhận trách nhiệm bồi thường toàn bộ cho ông Nghiệp.

Ngoài ra, UBND xã cũng đề nghị công an xã xử lý hành chính ông Nghiệp và một số người liên quan về hành vi đánh nhau theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định 150 ngày 12-12-2005 của Chính phủ. Cụ thể, ông Nghiệp và người đàn ông bị phạt 500.000 đồng/người; những thanh niên còn lại bị phạt 350.000 đồng/người.

Tuy nhiên, theo ông Lê Tấn Lượng, cán bộ Đội công an phụ trách xã về an ninh trật tự - Công an huyện Tân Biên, người đàn ông trên đã đi khỏi địa phương. Nếu có yêu cầu gì khác về việc bồi thường, ông Nghiệp cần liên hệ lại với UBND xã.

Theo chúng tôi, nếu đã có lỗi xâm phạm đến sức khỏe của ông Nghiệp mà gây thiệt hại thì ông Hải phải chịu trách nhiệm bồi thường tương xứng với phần thiệt hại do chính ông gây ra. Đề nghị chủ tịch UBND xã Trà Vong sớm xem xét lại vụ việc để có cách giải quyết hợp lý hơn.