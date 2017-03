Thừa Thiên-Huế: Bị hàng xóm “nuốt” mất đất

Mua nhà đã gần 20 năm nhưng chỉ đến lúc làm nhà vệ sinh thì vợ chồng ông Võ Đại Do (thôn Địa Linh, xã Hương Vinh, huyện Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) mới biết đất nhà mình đã nằm trong “giấy đỏ” của hàng xóm.

Chưa kịp làm “giấy đỏ”

Năm 1990, ông Võ Đại Do mua nhà của bà Nguyễn Thị Sương trên phần đất 100 m2 với sự chứng kiến của bốn người dân và trưởng công an thôn Địa Linh. Trước đó, bà Sương đã mua lại phần đất này từ miếng đất rộng 570 m2 của người cháu và đã được chính quyền công nhận quyền sử dụng hợp pháp.

Đến năm 1995, bà Sương đã đổi ý, đâm đơn khởi kiện đòi lại nhà đã bán cho ông Do vì cảm thấy giá bán quá rẻ. TAND huyện Hương Trà đã xử bà Sương thắng kiện. Ông Do kháng cáo và được TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế công nhận hợp đồng mua bán nhà năm 1990 giữa đôi bên, đồng nghĩa với việc vợ chồng ông Do có quyền sở hữu nhà.

10 năm sau, gia đình ông Do mang vật liệu ra xây dựng nhà vệ sinh trên 100 m2 đất của mình thì bị ông Trần Đình Dậu (người hàng xóm) ra ngăn cản, thậm chí còn đòi đánh. Lúc này, ông Do mới “té ngửa” khi biết diện tích đất nhà mình đã bị “phù phép” nằm trong “giấy đỏ” của ông hàng xóm. Ông Do đã làm đơn khiếu nại nhưng đến nay UBND huyện Hương Trà vẫn lặng thinh (?). Hiện tại, cả gia đình ông Do phải sống trong thấp thỏm, âu lo vì có thể bị ông Dậu đuổi đi bất cứ lúc nào. “Cứ tưởng đã được TAND tỉnh công nhận quyền sở hữu nhà là chắc chắn rồi; vả lại vì không có tiền nộp cho nhà nước nên gia đình tôi chưa đi làm “giấy đỏ”, ai ngờ...” - ông Do buồn rầu.

Không được giải quyết khiếu nại

Ghé thăm căn lều của vợ chồng ông Do, ai cũng thấy xót xa. Ông Do và bà Thu năm nay tuổi đã ngoài năm mươi, có hai người con. Cả gia đình sống trong căn lều rách nát, xiêu vẹo rộng chừng 15 m2, bốc mùi hôi thối vì nhà vệ sinh ở ngay trong lều, cạnh giường nằm. Trong căn lều không có đồ đạc gì ngoài hai cái giường ọp ẹp, bộ đồ nấu ăn cũ kỹ, cái quạt điện cũ đã không chạy từ lâu... Cả gia đình ông đang chết dần, chết mòn vì bệnh tật và cái nghèo ghì siết. Ông Do thì bị tật nguyền bẩm sinh, chân teo tóp đi không vững, không lao động được. Vợ ông thì mắc bệnh trầm cảm, tiểu đường và suy tim nặng. Ông có hai người con nhưng con gái 17 tuổi cũng mắc bệnh tiểu đường, rụng tóc, bụng trướng, học xong phổ thông phải ở nhà chữa bệnh.

Để lý giải việc mất đất lạ kỳ này, ông Nguyễn Văn Bổn, Chủ tịch UBND xã Hương Vinh, đưa ra bản án sơ thẩm của TAND huyện Hương Trà và nói rằng 100 m2 đó vẫn thuộc quyền sử dụng của bà Sương. Nhưng khi chúng tôi đưa ra bản án phúc thẩm của TAND tỉnh thì ông Bổn cho là không hề biết bản án này. UBND xã còn cho rằng lâu nay cứ nghĩ ông Do mượn tạm đất để ở. Bởi vậy, khi ông Dậu xin cấp “giấy đỏ” (ông Dậu mua lại đất của cháu bà Sương), cán bộ địa chính đã dựa vào trích lục cũ để làm “giấy đỏ” cho ông Dậu.

Điều làm cho ông Do không hài lòng là gia đình ông đã đăng ký hộ khẩu thường trú ở xã Hương Vinh từ năm 1990, không phải người mới đến tạm trú nên UBND xã ắt phải biết quá trình sử dụng nhà, đất của ông. Khi ông Do khiếu nại và chứng minh 100 m2 đất trên thuộc quyền sử dụng của mình thì UBND xã Hương Vinh vẫn không kiến nghị UBND huyện xem xét lại việc cấp “giấy đỏ” sai đối tượng. Phía UBND huyện Hương Trà cũng không trả lời khiếu nại mặc dù ông Do đã liên tiếp gửi đơn suốt mấy năm trời!?