Thức ăn đường phố sạch: Chẳng ai làm!

Nhiều phường không biết Mấy bữa trước tôi có nghe nói về thông tư này, đến giờ phường vẫn chưa nhận được văn bản chính thức từ UBND quận. Sắp tới, khi có chỉ đạo của UBND quận, phường sẽ thống kê số lượng người buôn bán thức ăn đường phố trên địa bàn phường. Trước mắt, phường sẽ họp những hộ có địa điểm buôn bán ổn định để giới thiệu quy định. Bà NGUYỄN THỊ THÙY HƯƠNG, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân) Lúc trước, phường có phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm quận đến kiểm tra một số hộ kinh doanh thức ăn trong khu vực nhưng sau đó đoàn có xử phạt hay không thì phường không rõ. Về Thông tư 30/2012, phường chưa được quận hướng dẫn, triển khai nên phường cũng chưa làm gì. Bà NGUYỄN THỊ HUẾ PHƯƠNG, Chủ tịch UBND phường 8 (quận 6) Trước đây, khi Quyết định 41/2005 của Bộ Y tế (quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống) có hiệu lực, phường có đi kiểm tra, nhắc nhở. Tuy nhiên, phường chưa xử phạt trường hợp nào theo Nghị định 91/2012 của Chính phủ. Do Thông tư 30/2012 ra đời trong thời điểm gần tết nên trước tiên phường sẽ đi tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ. Sau tết, phường sẽ có kế hoạch đi kiểm tra, xử phạt những trường hợp vi phạm. Ông NGUYỄN TẤN TÀI, Phó Chủ tịch UBND phường 6 (quận 5)