Thực hư chất lượng rau củ Trung Quốc?

Sau sự cố sữa có melamine, người tiêu dùng đâm ra e ngại nhiều loại hàng hóa Trung Quốc nhưng nỗi lo này liệu có xác đáng? Đối với các loại thực phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, vì sao các cơ quan chức năng chậm trễ kiểm nghiệm để đâu đó rõ ràng, tránh gây hoang mang trong dư luận?

Theo thông tin trên các báo, mặc dù đã nhiều năm trôi qua nhưng nước ta vẫn chưa ban hành quy trình kiểm nghiệm trái cây. Nếu nghiệp vụ kém, không có đủ dụng cụ, biện pháp kiểm tra thì nên chăng chúng ta không cho nhập hàng? Có lẽ Bộ Y tế nên sớm vào cuộc để xem xét việc này với tư cách đơn vị chịu trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đừng đùn đẩy qua lại theo kiểu thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; công nghệ, phẩm màu do Bộ Công thương quản lý; Bộ Y tế chỉ “gác” barie khi thực phẩm đã đến mâm cơm của người dân. Để rồi người dân cứ phải ăn đủ loại trái cây ngoại nhập độc hại mà lâu nay phổ biến vẫn là còn tồn dư hóa chất bảo quản.