Thực hư thông tin Vietel thu phí iMessage và Facetime

Cụ thể, thông báo này nêu rõ: Viettel sẽ thu phí tin nhắn kích hoạt ứng dụng iMessage và Facetime trên các thiết bị của Apple với giá 2500 đồng/tin. Cước tin nhắn quốc tế gửi đến đầu số của Apple tại Anh +44. Tin nhắn kích hoạt chỉ phát sinh tại thời điểm khách hàng bật ON ứng dụng trong phần Cài đặt trên thiết bị, không phát sinh khi bật máy, tắt máy hoặc mất kết nối Internet.



Nhiều chủ thuê bao khi tiếp nhận thông tin này đã cho rằng Viettel thu phí đối với các dịch vụ iMessage và Facetime.

Về thông tin này, đại diện nhà mạng Viettel đã phát đi thông tin giải thích về nội dung nói trên.

Theo đó: Khách hàng không bị tính phí khi sử dụng dịch vụ iMessage/Face Time (chỉ tính lưu lượng data nếu sử dụng 3G/4G). Khách hàng cũng không phải trả phí tin nhắn cho mỗi lần bật tắt máy điện thoại iPhone hoặc chuyển điện thoại về chế độ Máy bay.

Cước nhắn tin kích hoạt ứng dụng iMessage (2.500đ- tương đương cước tin nhắn quốc tế mà tất cả các nhà mạng đang áp dụng hiện nay) chỉ phát sinh trong các trường hợp: Khi khách hàng tắt (turn off) iMessage/Facetime trong mục CÀI ĐẶT (Setting) và sau đó bật lại (Turn on); Khi Khách hàng lắp SIM mới (do phần iMessage/Facetime cũ sẽ có thể không tương thích do số đã thay đổi, nên sẽ không gửi được iMessage/Facetime, và bắt buộc phải tắt và bật lại NÚT ứng dụng trên thiết bị).



Nội dung tin nhắn từ Viettel.

Giải thích về việc thu phí này, Viettel cho hay nhà mạng này là nhà phân phối thiết bị Apple chính hãng đầu tiên tại Việt Nam nên Viettel có được thỏa thuận ưu đãi từ Apple cho việc miễn phí tin nhắn kích hoạt dịch vụ iMessage và Face Time trong thời gian 05 năm (đối với các điện thoại chính hãng do Viettel cung cấp).



Viettel cũng đồng thời hỗ trợ trả phí kích hoạt iMessage cho khách hàng dùng máy không chính hãng nhưng là thuê bao Viettel. Hiện thỏa thuận đã kết thúc, Viettel bắt đầu phải thực hiện thanh toán chi phí tin nhắn này cho đối tác từ 15- 10 nên Viettel bắt đầu áp dụng việc thu phí.

“Trước khi thu phí, hôm nay (6-10) Viettel đã tiến hành nhắn tin cho khách hàng để truyền thông rõ việc này (hiện tại là chưa thu). Ngoài ra, việc tính cước này cũng để đảm bảo công bằng với các khách hàng dùng các thiết bị khác cũng đang bị tính phí tin nhắn để kích hoạt dịch vụ tương tự (ví dụ tin nhắn kích hoạt ứng dụng miMessage của máy Xiaomi)”, thông tin từ Viettel cho biết.