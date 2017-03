Thuê người giải quyết mâu thuẫn cá nhân?

Đầu năm 2011, giữa ông và bà A. xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc và ông quyết định chia tay bà A. Tuy nhiên, bà A. không chịu và luôn hăm dọa phá gia đình ông, thuê xã hội đen “xử” ông. Chiều 22-10, ông đến quán cà phê gặp bà A. theo lời hẹn thì có hai thanh niên trông rất dữ tợn đi cùng bà gây chuyện rượt đuổi để hành hung ông nhưng ông may mắn chạy thoát. Lúc đó, Công an phường 13, quận Bình Thạnh có đến hiện trường lập biên bản nhưng đến nay bà A. vẫn chưa bị xử lý.

Đại úy Lê Thanh Tâm, Phó Trưởng Công an phường 13 (quận Bình Thạnh), cho biết: “Chúng tôi có mời bà A. đến làm việc và bà thừa nhận có đến quán cà phê gây gổ, lớn tiếng với ông Hùng. Tuy ông Hùng tố giác bà A. thuê người đánh ông nhưng xét thấy hành vi đánh người chưa thực hiện nên chúng tôi chỉ xem xét để phạt hành chính bà A. về hành vi gây rối trật tự công cộng. Do bà A. không đồng ý ký vào biên bản vi phạm nên chúng tôi đã báo cáo công an quận xem xét, giải quyết”.

Lãnh đạo TAND quận nơi bà A. công tác thông tin: Cơ quan này đang tiến hành thu thập các chứng cứ từ công an và địa phương, nơi bà A. ở, để xác minh vụ việc. Căn cứ vào mức độ vi phạm của bà A., cơ quan sẽ áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp.

VÕ HÀ