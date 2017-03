Thuế TNCN: Giảm trừ 9 triệu đồng/tháng

Sáng 20-8, tại báo Pháp Luật TP.HCM, Cục Thuế TP.HCM đã giao lưu trực tuyến với người dân về các quy định liên quan đến việc nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo Luật Thuế TNCN sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2013.

Theo bà Trần Thị Lệ Nga, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, do Bộ Tài chính chưa có thông tư hướng dẫn luật thuế nói trên nên có nhiều ý kiến, vướng mắc xung quanh việc nộp thuế TNCN, nhất là đối với các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản (BĐS). Thông qua buổi giao lưu này, cơ quan thuế mong rằng người dân hiểu rõ hơn thủ tục, cách thức nộp thuế TNCN theo quy định mới.

Bạn đọc có thể xem chi tiết những nội dung hỏi và trả lời trong buổi giao lưu tại đây

Mức thuế suất khi mua bán BĐS

“Khi nào nộp 2% và trường hợp nào nộp 25%?”. Tuy luật thuế mới vẫn giữ nguyên hai mức thuế suất trong chuyển nhượng BĐS nhưng đây vẫn là vấn đề được bạn đọc quan tâm nhiều nhất. Bạn đọc hoanglan222@... thắc mắc: “Tôi có hai căn nhà, trong đó có một căn mua vào năm 2009 mà tôi còn giữ cẩn thận hợp đồng công chứng mua bán nhà. Nếu tôi bán nhà này thì tôi phải nộp thuế TNCN như thế nào?”.

Bà TrầnThị Lệ Ngagiải thích: “Theo Điều 22 Nghị định 65/2013 của Chính phủ, thuế suất đối với thu nhập chuyển nhượng nhà ở là 25% trên thu nhập tính thuế. Trường hợp người nộp thuế không xác định hoặc không có hồ sơ để xác định giá vốn và chứng từ hợp pháp xác định các chi phí liên quan làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì áp dụng thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng. Khi kê khai nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS, nếu bạn có kê khai chi phí sửa chữa căn nhà mua năm 2009 nhưng không có lưu giữ hóa đơn, chứng từ về việc đó thì phải nộp 2% trên giá chuyển nhượng theo hợp đồng (nếu giá chuyển nhượng trên hợp đồng cao hơn giá UBND cấp tỉnh quy định)”.

Bà Trần Thị Lệ Nga (thứ hai từ bên trái qua), Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, đang trả lời thắc mắc bạn đọc. Ảnh: TÚ QUYÊN

Thuế TNCN từ tiền lương

Bạn đọc cuongminhphamle@... hỏi: “Từ tháng 5-2013, tôi làm việc cho một công ty kinh doanh hàng điện tử ở quận 7 với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Tháng 7-2013, tôi được tăng lương lên 8 triệu đồng/tháng. Với hai mức lương này, tôi nộp thuế TNCN thế nào?”

Bà Trịnh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế TP.HCM, giải đáp: “Dobạn làm việc cho công ty có ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên nên công ty tính và khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến tính trên thu nhập tháng. Trước ngày 1-7-2013, mức giảm trừ bản thân người nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng, mức giảm trừ người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng/người. Từ ngày 1-7-2013 trở đi, mức giảm trừ bản thân là 9 triệu đồng/tháng, mức giảm trừ người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng/người.

Ví dụ: Tháng 5-2013, cá nhân có mức thu nhập là 5 triệu đồng/tháng, không có đăng ký người phụ thuộc thì thu nhập tính thuế là: 5 triệu - 4 triệu = 1 triệu; thuế TNCN phải nộp là: 1 triệu x 5% = 50.000 đồng.

Tháng 7-2013, thu nhập chịu thuế là 8 triệu đồng/tháng, được giảm trừ cho bản thân là 9 triệu đồng (không có đăng ký người phụ thuộc), như vậy cá nhân không phát sinh thu nhập tính thuế nên không phải nộp thuế TNCN.

Trường hợp công ty có trả cho người lao động khoản tiền do làm thêm giờ, tăng ca, làm cả ngày nghỉ, khoản tiền thưởng do đạt hiệu quả công việc cao thì phải tính vào thu nhập chịu thuế. Trường hợp phần tiền lương, tiền công do làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền công, tiền lương làm trong giờ theo quy định của pháp luật thì được miễn thuế TNCN”.

Điều chỉnh người phụ thuộc

Ông Minh Băng thắc mắc là ba anh em ông đều phải góp tiền để nuôi dưỡng cha, mẹ già trên 70 tuổi. Vậy cả ba người đều được tính giảm trừ gia cảnh khi nộp thuế TNCN hay sao? Bà Nga khẳng định mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế theo khoản 2 Điều 12 Nghị định 65/2013.

Bạn đọc Phạm Nhân Thành lo lắng: “Tháng 6-2013, vợ tôi mới sinh con gái. Trước đây, tôi chưa đăng ký người phụ thuộc nên giờ tôi bổ sung được không?”. Bà Nga cho biết: “Khi bạn có phát sinhthêm người phụ thuộc (sinh thêm con) nhưng đến nay chưa đăng ký thêm người phụ thuộc thì bạn có thể đăng ký bổ sung để tính giảm trừ gia cảnh”.

Bạn đọc Phúc Nguyên băn khoăn không biết công ty có tính đúng thuế TNCN hay không khi mà hằng tháng bạn đều bị tính thuế TNCN trên tổng thu nhập (bao gồm cả tiền phụ cấp cơm, tiền trách nhiệm, phụ cấp nhà trọ, tiền lương, tiền thưởng…)?

Ông Đỗ Quốc Tuấn, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế TP.HCM, chỉ dẫn: “Trường hợp công ty có trả các khoản tiền lương, tiền thưởng và các khoản lợi ích khác bằng tiền cho người lao động trong tháng nào thì phải tính vào thu nhập chịu thuế của tháng đó để tính thuế TNCN. Riêng tiền phụ cấp cơm là khoản tiền giữa ca cho người lao động thì khoản thu nhập này không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động nếu mức chi phù hợp với mức hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH, nếu chi cao hơn thì phần chi cao hơn tính vào thu nhập chịu thuế”.

. Hợp đồng công chứng có ghi giá mua bán có phải là chứng từ thể hiện giá mua bán? Hóa đơn của cửa hàng bán vật tư xây dựng ghi rõ số lượng và giá bán vật tư (như gạch, xi măng, cát…) có được cơ quan thuế chấp nhận? tranuyen@... + Nếu có phát sinh chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà thì bạn phải có hóa đơn được người bán tạo ra và làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010 của Chính phủ và Thông tư 66/2013 của Bộ Tài chính.

KIM PHỤNG ghi