Thưởng Tết Canh Dần sẽ cao hơn năm ngoái

Năm nay, mức lương của người lao động là 3 triệu đồng mỗi tháng, thay vì 2,5 triệu như năm 2008. Cuối năm ngành dệt may làm ăn khá khả quan. Chính vì vậy thưởng Tết năm nay được các doanh nghiệp ngành dự đoán tăng. Song, ông Phạm Xuân Hồng, Phó chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty may Sài Gòn 3 vẫn băn khoăn vì "mức thưởng sẽ tăng khoảng một triệu đồng so với năm ngoái nhưng e là không theo kịp với tốc độ tăng giá hàng hóa".

Ngoài phần thưởng cứng, năm nay công ty cũng hỗ trợ thêm 50% tiền xe về quê cho người lao động. Thêm vào đó là những khoản thưởng chuyên cần, các phần quà cho mỗi nhân viên vui Tết. Trái ngược với viễn cảnh u ám của ngành dệt may những tháng đầu năm, khi phải đối mặt với hàng loạt khó khăn như: đơn hàng ít ỏi, thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động... từ tháng 6 trở đi, bức tranh chung của ngành có những tín hiệu khởi sắc. Vị Phó chủ tịch Hiệp hội dệt may cũng chia sẻ thêm, phần lớn doanh nghiệp hiện đã có đơn hàng cho quý I, thậm chí quý II năm 2010 và gần như lên kế hoạch sản xuất chỉn chu cho năm sau. Ông cũng khẳng định: "Hoạt động chung của ngành đã ổn, chứ không còn bấp bênh như năm 2009, mức thưởng của ngành ít nhất là một tháng lương, nhiều nhất là 2 tháng". Trước những dấu hiệu sáng sủa của ngành dệt may, từ quý III, hàng loạt doanh nghiệp ở các khu chế xuất, công nghiệp trên địa bàn TP HCM rao tuyển hàng nghìn lao động, nhằm đáp ứng tiến độ giao hàng. Song, việc sa thải hàng loạt lao động hồi đầu năm khiến cho nhiều doanh nghiệp lao đao với bài toán nhân sự cuối năm. Là một doanh nghiệp mới thành lập, cộng thêm ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế, nên việc duy trì mức thêm tháng lương thứ 13 cho nhân viên như kế hoạch đề ra năm nay cũng đã là cố gắng, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tư vấn nguồn nhân lực Mai Anh Trần Thị Phương Linh chia sẻ. Chưa thống nhất phương án thưởng năm nay, song ông Nguyễn Bá Tuấn - Giám đốc Công ty cổ phần thủ công mỹ nghệ gỗ Liên Minh cũng khẳng định sẽ có thêm một tháng lương nữa. Tuy nhiên, những khoản phúc lợi khác vẫn chưa nói chắc là có hay không. Lãnh đạo công ty sắp tới sẽ họp nhìn lại kết quả kinh doanh của một năm để đưa ra mức thưởng cuối cùng cho nhân viên. Dù nghe phong thanh sẽ vẫn có tháng lương thứ 13, nhưng Mai Thanh (làm việc tại một doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, quận Bình Tân) tính toán với sự leo thang của giá cả, giá vàng, giá trị số tiền thực nhận rõ ràng đã bị siết lại so với mọi năm. Và "với mặt bằng giá hiện nay, mức thưởng phải từ 2 tháng lương trở lên mới đủ chi tiêu cho ngày Tết", Mai Thanh nói. "Sức khỏe" của thị trường chứng khoán năm nay cũng ảnh hưởng đến kế hoạch thưởng Tết. Tổng giám đốc một công ty chứng khoán ở quận 1 than thở: "Quỹ thưởng năm nay được dự báo sẽ tăng gấp nhiều lần so với giai đoạn "hẩm hiu" năm ngoái, sau khi Vn-Index tăng một mạch lên 600 điểm. Song diễn biến khá trầm những tháng cuối năm hãm lại đà "ăn nên làm ra" của công ty". Trước nhiều khó khăn, các công ty chứng khoán phải dự phòng một khoản chi phí để kịp ứng phó với những biến động thất thường trên thị trường, đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh. Dẫu vị, vị lãnh đạo công ty vẫn khẳng định mức thưởng chắc chắn sẽ nhỉnh hơn năm ngoái. Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP HCM cũng đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn theo kế hoạch về tiền lương, tiền thưởng trong Tết âm lịch và dương lịch năm 2010 cho người lao động. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng không được để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng của người lao động, dẫn đến tranh chấp và bất ổn trong quan hệ lao động. Theo yêu cầu của Sở, các doanh nghiệp sẽ phải hoàn tất báo cáo đầy đủ các thông tin về tiền lương, thưởng vào ngày 25/12. Năm ngoái, một công ty tư vấn luật nước ngoài có mức thưởng cao nhất ở TP HCM là 330 triệu đồng, trong khi đó có lao động ngành công nghệ thông tin chỉ nhận được 24.000 đồng tiền thưởng Tết. Theo Bạch Hường ( VNE)