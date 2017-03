Thưởng tết Tân Mão: Cao nhất 532 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng/người

Mức thưởng tết Dương lịch tại TP.HCM Doanh nhiệp FDI, cao nhất trên 390 triệu đồng/người, thấp nhất 707.000 đồng/người, bình quân 3,8 triệu đồng. Doanh nghiệp dân doanh bình quân 889.000 đồng/người. Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp nhà nước bình quân 826.000 đồng/người. Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước bình quân 3,1 triệu đồng/người. _________________________________________________ Không loại trừ doanh nghiệp “kéo” mức thưởng báo cáo thấp hơn so với thực tế để tránh sự chú ý vì chúng ta chưa có cơ chế kiểm soát mức độ chính xác của các thông tin về lương, thưởng do doanh nghiệp báo cáo. Ông ĐẶNG QUANG ĐIỀU, Viện trưởng Viện Công nhân-

Công đoàn, Tổng LĐLĐ Việt Nam Thưởng tết nhằm tạo động lực cho người lao động làm việc, vì vậy doanh nghiệp nên cân nhắc để có mức thưởng phù hợp. Các doanh nghiệp cũng nên có quy định rõ về mức thưởng tết trong nội quy doanh nghiệp, cung cấp cho người lao động trước khi ký hợp đồng. Ông TRẦN VĂN TÂN, Trưởng phòng Hành chính–Nhân sự

Công ty Tài chính FTC Việt Nam Thông thường tết Dương lịch tôi được thưởng vài chục ngàn đến 100.000 đồng, tết âm lịch cũng dao động quanh mức 1 triệu đồng. Có công ty mới thành lập, không thưởng cho công nhân đồng nào thì cũng chịu! Anh HƯNG, công nhân của Công ty TNHH Hoàng Tùng Anh – thành viên của Công ty May 10, thị xã Phúc Yên,tỉnh Vĩnh Phúc