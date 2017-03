Thưởng tết thấp, gần 700 công nhân ngừng việc phản đối

(PL)- Gần 700 công nhân Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước (KCN Tân Bình, quận Tân Phú, TP.HCM) đã ngừng việc (vào ngày 21-1) để phản đối chính sách thưởng tết do công ty đưa ra.

Một số công nhân phản ánh công ty đã quy định rất nghịch lý, gây ức chế cho người lao động trong việc thưởng tết. Công nhân nghỉ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động trong năm 2012 (kể cả có giấy chứng nhận của cơ quan y tế) đều bị trừ tiền thưởng (qua việc trừ điểm thưởng) một cách vô lý. Mức thưởng thâm niên cũng rất thấp, người làm từ trên 13 tháng đến dưới 36 tháng cũng chỉ được thưởng 10.800 đồng/tháng… Vì vậy, nếu những điều này áp dụng để thưởng tết thì mức thưởng sẽ rất teo tóp. Ngoài ra, công nhân cũng rất bức xúc vì công ty chậm nâng lương tối thiểu vùng theo quy định cho người lao động. Công ty kéo dài thời gian thử việc khiến người lao động bị thiệt thòi quyền lợi về các chế độ BHXH, BHYT và BHTN. Cùng ngày, làm việc với các cơ quan chức năng và người lao động, lãnh đạo Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước đã đồng ý bãi bỏ các quy định trừ điểm trong quyết định thưởng tết. Công ty cũng cam kết sẽ xem xét, giải quyết khiếu nại của công nhân về hợp đồng lao động, chế độ BHXH. Cả ngày ngừng việc, công nhân cũng không bị trừ lương. P.ĐIỀN