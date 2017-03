Thưởng và chăm lo người báo tin tội phạm

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa treo thưởng cho những người dân báo tin tố giác tội phạm qua Facebook Cảnh sát hình sự Khánh Hòa. UBND quận 12, TP.HCM cũng vừa ban hành quy chế khen thưởng nhằm kêu gọi nhân dân cung cấp tin báo và tham gia truy bắt tội phạm. Người dân TP.HCM ủng hộ và góp ý đối với chủ trương này.

Nên thưởng cho hành động quả cảm

Tôi rất ủng hộ cách làm của quận 12. Người dám truy bắt, tố giác tội phạm là những người dũng cảm và họ xứng đáng được thưởng. Tôi từng là nạn nhân của một vụ cướp giật giỏ xách nhưng lúc ấy cả tôi và mọi người xung quanh chẳng làm gì được vì tên cướp hung tợn quá, dùng dao tấn công. Từ câu chuyện này, tôi nghĩ nếu ai ra đường gặp cướp mà sẵn sàng hành hiệp trượng nghĩa thì tôi xem người ấy như một anh hùng. Tuy phần thưởng không cao so với những nguy hiểm mà họ có thể gặp phải nhưng phần nào cũng khích lệ tinh thần cho họ. Cách làm này nên thực hiện ở các địa phương khác để cùng mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm.

CAO THỊ BÉ THƯƠNG (Đường Trịnh Đình Thảo,

phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú)

Ai cũng phải có trách nhiệm

Theo tôi, việc người dân cung cấp nguồn tin hỗ trợ công an khám phá các vụ trộm, cướp hay báo thông tin tội phạm truy nã, trực tiếp tham gia bắt quả tang tội phạm là trách nhiệm của mỗi công dân. Người dân chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng hợp tác với lực lượng công an để bảo vệ an ninh trong khu vực. Nếu chúng ta đi ngoài đường chứng kiến cảnh cướp, giật mà không ai làm gì thì bọn tội phạm sẽ ngày càng lộng hành.

Ngày 19-5, công dân Hồ Hiếu Tâm (phải) đã được lãnh đạo UBND quận 12 thưởng nóng hành động bắt quả tang kẻ cướp giật. Ảnh: THANH TUYỀN

Người báo tin phải được an toàn

Thật ra rất nhiều người muốn tố giác tội phạm để giữ gìn an ninh xã hội nhưng điều mọi người đều ngại là sợ bị trả thù. Thưởng cho những người tham gia tố giác tội phạm thì cũng rất hay nhưng điều quan trọng là lực lượng công an hãy có phương án cụ thể để bảo đảm cho sự an toàn cho họ. Quan trọng hơn, khi nhận thông tin, các lực lượng chức năng phải nhanh chóng bố trí lực lượng xử lý nhanh. Trường hợp dân báo tin có cơ sở nhưng do xử lý chậm khiến tội phạm bỏ trốn hoặc gây hại cho người khác thì người chậm giải quyết phải bị kỷ luật… Khi tin báo được xử lý có hiệu quả thì người dân sẽ có niềm tin và tiếp tục hợp tác về sau.

TRẦN THANH HIỀN (KP5, phường Thạnh Xuân, quận 12)

Quan tâm chăm sóc nguồn tin

Theo tôi, ngoài thưởng tiền thì chính quyền cần quan tâm chăm sóc người tố giác, tham gia truy bắt tội phạm. Thứ nhất, phải giữ bí mật cho những người cung cấp thông tin và phải rõ ràng rằng nguồn tin bị lọt ra ngoài thì người có trách nhiệm sẽ bị kỷ luật. Thứ hai, mức thưởng cần cụ thể để dân dễ hiểu. Ví dụ, báo tin tội phạm thì thưởng 2 triệu đồng, trực tiếp bắt giữ được tội phạm thì mức thưởng cao hơn. Kế đến, những người do trực tiếp bắt giữ tội phạm mà bị thương tích thì cần được địa phương chi trả toàn bộ viện phí; những cá nhân có nhiều thành tích thì sẽ được tặng thẻ bảo hiểm y tế…

NGUYỄN THANH MAI (Đường ĐHT 11, phường Đông Hưng Thuận, quận 12)