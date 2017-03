Tiêm vắc-xin bị liệt: Nạn nhân có được bồi thường thiệt hại?

Tháng 8-2007, sau khi tiêm vắc-xin dại đến mũi thứ sáu, anh Trần Minh Trí (xã Phú Hữu A, Châu Thành, Hậu Giang) đột nhiên bị liệt, gia đình phải đưa đi điều trị tại nhiều bệnh viện. Đến nay anh Trí vẫn còn bị liệt, đang tiếp tục điều trị. Gia đình anh đã kiện đòi bồi thường hơn 110 triệu đồng (gồm các tổn hại sức khỏe, tinh thần và mất thu nhập).

Đổ qua đổ lại

Cuối tháng 2-2008, sau khi thụ lý vụ án, TAND huyện Châu Thành (Hậu Giang) đã tổ chức hòa giải giữa nguyên đơn với bị đơn (Trạm y tế xã Phú Hữu A, huyện Châu Thành) cùng đại diện của hai đơn vị có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Trung tâm Y tế dự phòng huyện Châu Thành và Công ty Vắc-xin và sinh phẩm số 2 (Nha Trang). Tuy nhiên, buổi hòa giải bất thành. Đại diện bị đơn và Trung tâm Y tế dự phòng cho rằng mình không có lỗi trong việc làm cho anh Trí bị liệt.

Trưởng trạm y tế xã Trần Văn Chiến, đại diện bị đơn, cho rằng việc tiêm ngừa cho Trí theo đúng phác đồ chung, vắc-xin được bảo quản đúng quy định. “Theo tôi nghĩ, trường hợp của anh Trí nằm trong xác suất cho phép 1/10.000 của loại vắc-xin này” - ông Chiến nói. Tương tự, ông Lê Văn Khởi, Quyền Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Châu Thành, cũng cho rằng việc này nằm trong xác suất cho phép. Thành thử, “nguyên đơn nên kiện Công ty Vắc-xin và sinh phẩm số 2”.

Trước đó, Công ty Vắc-xin và sinh phẩm số 2 có đơn xin vắng mặt buổi hòa giải. Công ty này cho biết: Vắc-xin đã tiêm cho anh Trí được Cục Y tế dự phòng cho phép sản xuất và có tỷ lệ liệt tủy như đã nói trên. Về phản ứng liệt tủy, công ty đã khuyến cáo rõ trong hướng dẫn sử dụng kèm theo sản phẩm. Theo công ty, sau khi xảy ra vụ sốc vắc-xin của anh Tiết Duy Hiếu ở TP.HCM, Bộ Y tế đã có văn bản khẩn hướng dẫn chỉ được tiêm phòng loại vắc-xin này trong trường hợp tối cần thiết. Việc tiêm ngừa cho anh Trí xảy ra sau khi đã có công văn lưu ý đó. Mặt khác, cho đến nay vẫn chưa có kết luận khoa học nào khẳng định Trí bị liệt là do vắc-xin dại của công ty này. “Dù rất thông cảm với bệnh nhân Trí nhưng công ty không được phép xuất ngân quỹ để bồi thường theo yêu cầu của ông Trí” - công ty này kết luận.

Ai phải bồi thường?

Xem ra cả bị đơn và hai bên liên quan đã phủ nhận trách nhiệm bồi thường. Không còn cách nào khác, gia đình anh Trí đã đề nghị tòa án trưng cầu giám định nguyên nhân dẫn đến việc anh Trí bị liệt để có cơ sở đòi bồi thường. Theo một chuyên gia y tế, việc giám định này không đơn giản, phải thực hiện trong thời gian dài và chưa chắc có kết quả. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng ngay cả khi không có kết quả giám định, đơn vị gây ra tai biến cho anh Trí vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Thứ nhất, những khuyến cáo về khả năng bị liệt của nhà sản xuất đã không được trạm y tế xã thông báo trước khi tiêm ngừa để nạn nhân lựa chọn, quyết định có nên tiêm hay không và tiêm loại nào. Thứ hai, đã có đủ bốn yếu tố cơ bản của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: có thiệt hại xảy ra; có hành vi trái pháp luật (do không tư vấn, không thông báo trước về khả năng, tỷ lệ bị liệt); có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại và hành vi trái pháp luật (sau khi tiêm ngừa thì bị liệt) và có lỗi của người gây thiệt hại (dù là lỗi vô ý). Ngoài ra, theo Nghị quyết 03 ngày 8-7-2006 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, người có trách nhiệm bồi thường thiệt hại (là trạm y tế xã) có nghĩa vụ chứng minh mình không có lỗi (nếu cần). Ngược lại, nạn nhân không có nghĩa vụ chứng minh trạm có lỗi.

Lập quỹ bảo hiểm để khắc phục sự cố

Còn nhớ trong vụ bị sốc vắc-xin dại gần đây, anh Tiết Duy Hiếu (ở TP.HCM, cũng bị liệt sau khi tiêm đến mũi thứ sáu) đã được Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM chấp nhận bồi thường. Nhưng trước đó, một lãnh đạo của trung tâm này đã phủ nhận trách nhiệm với lý do Công ty Vắc-xin và sinh phẩm số 2 sản xuất vắc-xin không tốt và... do Bộ Y tế cho phép sử dụng nên mới dẫn đến hậu quả như vậy.

Bất kỳ loại vắc-xin hay dược phẩm nào đều có thể có những tác dụng phụ không mong muốn. Điều này không hẳn do chất lượng không tốt hay do khâu bảo quản có vấn đề mà theo nhiều chuyên gia y tế còn do cơ địa của người tiếp nhận loại dược phẩm ấy. Theo Công ty Vắc-xin và sinh phẩm số 2, mỗi năm nơi này sản xuất 500.000-600.000 liều vắc-xin. Với tỷ lệ nói trên, mỗi năm có thể có đến 5-6 người bị liệt tủy khi tiêm ngừa. (Phải chăng trường hợp của anh Trí và anh Hiếu nằm trong tỷ lệ này?)

Phải xử lý sao đối với với những trường hợp chẳng may nói trên? Nhà sản xuất cứ vin vào tỷ lệ biến chứng cho phép của Bộ Y tế rồi bỏ mặc nạn nhân? Chẳng lẽ người dân bỏ tiền ra tiêm ngừa vắc-xin nhưng tính mạng, sức khỏe của mình lại không được bảo đảm? Khi xảy ra sự cố, nạn nhân không biết níu áo ai, còn nhà sản xuất thì phớt lờ “cứ chứng minh đi rồi mới tính”? Ai sẽ bảo đảm, “bảo hành” sức khỏe cho người tiêu dùng trong khi xác suất xảy ra tai biến là có thể?

Một chuyên gia y tế (xin giấu tên) đề nghị Bộ Y tế nên yêu cầu các nhà sản xuất lập ra “quỹ bảo hiểm” cho người sử dụng vắc-xin. Khi có tai biến xảy ra, các đơn vị chức năng có thể dùng quỹ này để hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân chữa trị hoặc bồi thường các thiệt hại phát sinh.