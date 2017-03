Tiền Giang: “Đinh tặc” hoành hành QL 1A

Quận 9 lúng túng việc xử lý hình sự “đinh tặc” Trung tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận 9 (TP.HCM), cho biết: Ngày 15-11-2011, Công an phường Tân Phú nhận thấy đối tượng Lê Đức Tây (sinh năm 1991, quê Quảng Trị) hành nghề vá xe lưu động có nhiều biểu hiện nghi vấn. Cơ quan này đã kiểm tra và phát hiện trong giỏ đồ nghề của Tây có nhiều mảnh đinh hình thoi nên đã bàn giao cho Công an quận 9 điều tra. Ngay sau đó, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận 9 đã tổ chức lấy lời khai nhưng đối tượng Tây không thừa nhận hành vi rải đinh. Công an quận đã tạm giữ hành chính Tây 24 giờ, đồng thời truy tìm người bị hại kể cả ở các địa bàn giáp ranh nhưng không có kết quả. Do hết thời hạn tạm giữ nên công an quận đã cho gia đình bảo lãnh Tây về, đồng thời yêu cầu Tây phải thường xuyên đến trình diện. Sau đó, Công an quận 9 đã ra quyết định xử lý hành chính đối tượng Tây theo điểm a khoản 2 Điều 18 Nghị định 73/2010 của Chính phủ về hành vi “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”. Tây đã bị phạt tiền ở mức tối đa của khung tiền phạt là 5 triệu đồng. Theo Trung tá Trịnh Văn Sâm, dù hành vi rải đinh đã trở thành một vấn nạn của xã hội, không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng người đi đường nhưng đến thời điểm này thì quận vẫn không thể xử lý hình sự. Lý do: Chưa có văn bản hướng dẫn cách xử lý cụ thể. Như ở trường hợp của đối tượng Lê Đức Tây, do không xác định được người bị hại, cũng như không có nạn nhân nào đến trình báo nên quận không thể xử lý hình sự tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Ông Sâm đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cần sửa đổi tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo hướng hạ thấp giá trị tài sản bị thiệt hại (hiện Bộ luật Hình sự quy định giá trị này là từ 2 triệu đồng trở lên, trường hợp dưới 2 triệu đồng thì phải gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm…) và nâng mức phạt lên cao hơn. HOÀNG TUYẾT Đã gom được 15 kg đinh Từ tháng 6-2011 đến nay, Ban an toàn giao thông quận đã phối hợp cùng quận đoàn và các phường tổ chức 60 đợt hút đinh trên một số tuyến đường trọng điểm như Cộng Hòa, Âu Cơ, Lạc Long Quân, Hoàng Văn Thụ, Lý Thường Kiệt… Tổng số đinh hút được là trên 15 kg, chủ yếu là sắt vụn, đinh nhọn các loại rơi vãi tự nhiên trên đường, không có loại đinh hình tam giác, hình thoi mà “đinh tặc” vẫn thường rải. Quận cũng không phát hiện có “đinh tặc” rải đinh trên các tuyến đường thuộc địa bàn. Để phòng ngừa “đinh tặc”, quận đã chỉ đạo công an các phường thường xuyên nhắc nhở, cảnh giác các điểm sửa xe khả nghi. Theo ghi nhận, đa số các tiệm sửa xe trên địa bàn là của người dân trong quận. Các chủ tiệm có nhà cửa ổn định và làm ăn lương thiện. Thượng tá TRẦN VĂN TRÌNH,

Phó Trưởng Công an quận Tân Bình THÀNH NHÂN ghi