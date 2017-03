Tiền Giang: Mòn dép đi đòi tiền bảo hiểm

Hơn ba tháng nay, Công ty Bảo Minh Tiền Giang chưa giải quyết tiền bảo hiểm cho chiếc xe khách bị tai nạn của ông.

Chỉ qua chỉ lại

Trước đây, ông Tuyến có mua lại một chiếc xe khách, có kèm theo giấy chứng nhận bảo hiểm do Công ty Bảo Minh Tiền Giang cấp ngày 1-4-2008, có hiệu lực đến hết ngày 1-4-2009.

Ngày 23-3-2009, khi đang chở khách chạy trên đoạn đường tại khu du lịch núi Châu Thới, thuộc xã Bình An, huyện Dĩ An, Bình Dương thì xe của ông Tuyến gây ra tai nạn, làm một căn nhà của người dân nơi đây bị hư hỏng. Lập tức, ông Tuyến đến Bảo Minh Bình Dương để trình báo sự việc nhưng công ty này lại yêu cầu ông phải về Bảo Minh Tiền Giang để xác minh việc mua bảo hiểm của chiếc xe bị tai nạn. Đến Bảo Minh Tiền Giang, ông Tuyến được yêu cầu xuất trình giấy bảo hiểm nhưng ông lại không mang theo. Cho rằng xe của ông Tuyến không mua bảo hiểm, công ty này từ chối fax thông tin lên Bảo Minh Bình Dương.

Rất may là ngay trong ngày, Công an xã Bình An đã hòa giải được hai bên và ông Tuyến đã lấy xe về sau khi đồng ý bồi thường cho chủ căn nhà bị sập hơn sáu triệu đồng.

Hôm sau, ông Tuyến tiếp tục mang giấy chứng nhận bảo hiểm đến Bảo Minh Tiền Giang để được kiểm tra. Nơi đây khẳng định đó là giấy thật và mời tài xế đến viết giấy tường trình vụ tai nạn. Đồng thời, ông Tuyến cũng cung cấp cho công ty số điện thoại của Công an xã Bình An và của người chủ căn nhà nêu trên theo yêu cầu. Nhưng từ đó đến nay, mặc dù ông đã nhiều lần tới lui hỏi han kết quả nhưng công ty cứ hẹn lần hẹn lữa, không giải quyết.

Khách hàng chờ dài cổ

Trao đổi với phóng viên chiều 1-7, ông Nguyễn Bảo Long, Giám đốc Công ty Bảo Minh Tiền Giang, cho biết: Công ty có yêu cầu ông Tuyến cung cấp các loại giấy tờ liên quan đến việc bồi thường như biên bản hòa giải giữa hai bên, giấy biên nhận nhận tiền bồi thường có chữ ký của chủ căn nhà bị sập nhưng ông Tuyến không đáp ứng. (Theo ông Tuyến, cả hai nội dung này đều được thể hiện trong biên bản hòa giải có chữ ký của chủ nhà nhưng vì sơ suất ông đã không yêu cầu công an xã giao lại - PV)

Ngày 29-4, công ty đã gửi văn bản đề nghị Bảo Minh Bình Dương liên hệ với Công an xã Bình An để xác minh sự việc, mức độ thiệt hại của vụ tai nạn và thu thập các chứng từ, hình ảnh từ căn nhà bị thiệt hại mà xe khách của ông Tuyến đã gây ra. Tuy nhiên, Bảo Minh Bình Dương chỉ trả lời miệng là xác minh không ra. Ngoài việc yêu cầu công ty trên phải trả lời bằng văn bản thì trong tuần sau, Bảo Minh Tiền Giang sẽ cử người đi Bình Dương xác minh lại vụ việc.

Theo Thông tư 126 ngày 22-12-2008 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp với chủ xe cơ giới, người bị thiệt hại, cơ quan công an... để thu thập các tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn giao thông để lập hồ sơ bồi thường, gồm có: Tài liệu liên quan đến xe, tài xế; tài liệu chứng minh thiệt hại về người; tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản; bản sao các tài liệu liên quan của cơ quan có thẩm quyền về vụ tai nạn. Đề nghị Bảo Minh Tiền Giang sớm xem xét, xử lý yêu cầu đã nêu của ông Tuyến.