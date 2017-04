Tiền Giang: “Vẽ” chuyện để chậm thi hành án!

Năm 2003, vợ chồng ông Nguyễn Văn Hoảnh (ngụ tại xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) có mua của vợ chồng ông Đặng Văn Yên một căn nhà với diện tích 50,6 m2. Sau khi mua, ông Hoảnh đã sửa chữa lại căn nhà như làm vách, nhà tắm, nâng và lót nền gạch...

Cản trở trái pháp luật

Khoảng một tháng sau, bà Đặng Thị Ngoan (chị ông Yên) đến tranh chấp và tự ý khóa trái cửa không cho vợ chồng ông Hoảnh sử dụng nhà. Ông Hoảnh nhiều lần yêu cầu bà Ngoan mở cửa để giao trả nhà nhưng bà Ngoan không đồng ý.

Theo bà Ngoan trình bày, căn nhà này là do cha mẹ của bà để lại cho bà và vợ chồng ông Yên sử dụng. Căn nhà được ngăn ra làm hai, một phần do bà Ngoan sử dụng, phần còn lại do vợ chồng ông Yên sử dụng. Khi vợ chồng ông Yên bán nhà, bà không hay biết gì. Đến lúc thấy vợ chồng ông Hoảnh đến sửa sang lại nhà thì bà mới vỡ lẽ và yêu cầu chuộc lại. Do ông Hoảnh không chấp thuận nên bà Ngoan đã khóa trái cửa.

Năm 2004, ông Hoảnh đã làm đơn khởi kiện bà Ngoan ra TAND huyện Cai Lậy để đòi lại nhà. Ngày 3-10-2005, TAND huyện Cai Lậy đã xét xử sơ thẩm vụ án. Bản án sơ thẩm buộc bà Ngoan phải chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật việc ngăn cản ông Hoảnh sử dụng căn nhà. Đồng thời, tòa này cũng cho phép vợ chồng ông Hoảnh được quyền sử dụng căn nhà. Do bà Ngoan không kháng cáo và VKSND các cấp cũng không kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm nên bản án sơ thẩm trên đã có hiệu lực pháp luật.

Ông Hoảnh đã gửi đơn lên Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy để yêu cầu thi hành án. Ngày 30-11-2005, Thi hành án huyện Cai Lậy đã ra quyết định thi hành án. Song bà Ngoan đã không tự nguyện thi hành án...

Chưa thi hành án vì “sợ”?

Ông Hoảnh lại lần nữa yêu cầu Thi hành án huyện Cai Lậy đẩy nhanh tiến độ thi hành án. Để trả lời khiếu nại của ông, ngày 28-4-2006, ông Nguyễn Minh Hòa-Trưởng Thi hành án huyện Cai Lậy ra văn bản nêu rõ: “Sau khi liên hệ, cơ quan này được biết VKSND huyện Cai Lậy đã đề nghị VKSND tỉnh Tiền Giang xem xét lại bản án trên theo trình tự giám đốc thẩm. Vì vậy, cơ quan thi hành án chưa thể thi hành án”. Không còn cách nào khác, ông Hoảnh tiếp tục gửi đơn “cầu cứu” Thi hành án tỉnh Tiền Giang. Cơ quan này đã ra quyết định yêu cầu trưởng Thi hành án huyện Cai Lậy khẩn trương thi hành án theo đúng quy định.

Cứ tưởng việc thi hành án sẽ được triển khai dứt điểm nhưng không phải vậy. Ngày 30-11-2007, Thi hành án huyện Cai Lậy đã ra thông báo cho biết phải tạm ngưng cưỡng chế thi hành án để chờ công an xác minh lại vụ việc. Bởi lẽ “có nhiều ý kiến cho rằng bản án trên không được sự đồng tình của quần chúng địa phương. Mặt khác, Thi hành án huyện Cai Lậy nhận định có nhiều khả năng bà Ngoan sẽ chống người thi hành công vụ trong quá trình cưỡng chế thi hành án...”. Cũng theo Thi hành án huyện, khi nào có chỉ đạo của Ban chỉ đạo Thi hành án huyện, cơ quan này sẽ cưỡng chế thi hành án.

Điều 3 Pháp lệnh Thi hành án dân sự quy định: “Bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật phải được người phải thi hành án, người được thi hành án, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án (gọi chung là đương sự) nghiêm chỉnh thi hành...”. Theo chúng tôi, các lý do để trì hoãn việc thi hành án như đã nêu trên đều không xác đáng và đều làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người được thi hành án. Đề nghị Thi hành án huyện Cai Lậy (và Thi hành án tỉnh Tiền Giang) sớm xem xét, thi hành xong bản án trong thời gian ngắn nhất.