Tiếng hát át tiếng than

"Mỗi năm không nộp 100 tỷ đồng bị trừ lương!".



Đó là lời than của một giám đốc doanh nghiệp ngành du lịch vùng biển đảo. Thật ra con số này không quá to tát vào những năm trước, nhưng năm nay do tình hình kinh tế khó khăn, cộng với tình trạnh cạnh tranh kém lành mạnh thì quả là một áp lực lớn. "Hôm qua em đã dùng 100 đô la tiền mừng của con em để trang trải trong gia đình", một doanh nhân khác trong ngành bất động sản thú thật.



Những câu nói thật trên thể hiện phần nào cơn "bĩ cực" của doanh nghiệp cả nuớc hiện nay. Theo số liệu thống kế quý I năm nay, số lượng doanh nghiệp giải thể tăng 2.200 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước.



Số còn lại tìm mọi cách chống đỡ, như tạm ngừng hoạt động, số khác tìm cách giảm chi phí, như chuyển địa chỉ liên lạc sang văn phòng ảo, chuyển văn phòng về nhà... Trên thị trường thì nào là hàng gian, hàng giả, tệ nạn xã hội đua nhau phát triển, tham nhũng tiếp tục hoành hành...



Trong bối cảnh như thế, tìm được một gam màu đẹp quả là rất hiếm. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và mọi nỗ lực vẫn phải cố gắng, dù chỉ là để tồn tại. Đó là suy nghĩ của Hội Cao su - Nhựa TP.HCM giúp các doanh nghiệp hội viên vào các khu công nghiệp tập trung để tránh ô nhiễm cho thành phố.

Ảnh minh họa

Việc làm tưởng chừng đơn giản nhưng không ai làm, đó là chủ động liên hệ với Long An lập Khu Công nghiệp cao su - nhựa, lo xử lý môi trường chung cho các doanh nghiệp.



Chi phí lập nhà máy mới hợp lý, mọi người đồng thuận di dời, doanh nghiệp vừa an tâm sản xuất, vừa thực hiện được chủ trương của thành phố. Điều quan trọng hơn, sáu tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp này đều có lãi.



Thực tế này cho thấy, mỗi doanh nghiệp, mỗi ngành có khó khăn riêng nhưng phải tìm cách để cứu lấy mình, có thể bằng công việc cụ thể như Hội Cao su - Nhựa, doanh nghiệp cần cắt giảm chi phí "khoa trương" không cần thiết, cắt giảm lao động "vô tích sự", đồng thời quan tâm đến chất lượng, giá cả của sản phẩm. Việc làm nhỏ nhưng lại có hiệu quả lớn nhưng vấn đề là ít ai làm.



Vì thế, đôi lúc cũng cần cất lên tiếng hát "tôi ơi đừng tuyệt vọng" để tự tìm ra giải pháp cho khó khăn của mình. Hy vọng rằng tiếng hát sẽ át tiếng than!





Theo Hải Đăng (DNSG)