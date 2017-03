Tiếp dân không lịch sự

Một nữ cán bộ trẻ đã tiếp tôi với thái độ mất lịch sự, vô lễ, cộng với vẻ mặt khó chịu. Khi tôi hỏi ở đây có phôtô giấy tờ không thì người đó nói không trong khi có người đang phôtô”.

Bà Võ Thị Minh Tâm, Chủ tịch UBND phường 14 (quận 3), cho biết: UBND phường lúc nào cũng nhắc nhở cán bộ, nhân viên phải luôn hòa nhã, vui vẻ trong khi tiếp dân. Với thông tin do báo cung cấp, phường sẽ ghi nhận, đồng thời sẽ nhắc nhở các thành viên trong cơ quan phải lưu ý để không vi phạm. Nếu người dân gặp trường hợp tương tự như trên thì có thể liên hệ trực tiếp với lãnh đạo phường để được giải quyết ngay. Riêng máy phôtô của UBND phường chỉ dùng trong nội bộ, phường không phôtô giấy tờ cho người dân vì không có người quản lý kinh phí (trừ những người lớn tuổi đi lại khó khăn thì phường sẽ phôtô giúp). KIỀU PHÚ

Hố ga không nắp. “Tại đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP.HCM) có một hố ga bị mất nắp đã nhiều ngày nay gây nguy hiểm cho người đi đường (ảnh). Nhiều hộ dân đã dùng thùng xốp, cây để trên miệng hố ga nhằm cảnh báo mọi người không đi vào chỗ nguy hiểm này” - bạn đọc tên Ngọc, số điện thoại 090931… báo tin.

Ông Tô Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân), xác nhận có tình trạng trên. UBND phường sẽ liên hệ ngay với Ban Quản lý đầu tư và xây dựng công trình quận Bình Tân để sự cố trên được khắc phục trong thời gian sớm nhất. KHÁNH TOÀN

Sòng bạc di động trong khu dân cư. Bạn đọc tên Long, số điện thoại 090389… phản ánh: Khoảng một tháng nay, trên một số con đường nhỏ như Tự Do, Nguyễn Trường Tộ… thuộc địa bàn phường Tân Thành, quận Tân Phú (TP.HCM) thường có một nhóm thanh niên tụ tập trên các vỉa hè để đánh bạc (ảnh). Khi tranh nhau sát phạt, họ hay la hét, cự cãi.

Ông Hồ Viết Tuấn, Trưởng Công an phường Tân Thành (quận Tân Phú), cho biết: Lực lượng công an phường vẫn thường xuyên tuần tra, xử lý những đối tượng tụ tập đánh bạc gây mất an ninh trật tự. Sắp tới, phường sẽ tăng cường tuần tra các địa điểm nêu trên để kịp thời chấn chỉnh. TH.HIẾU

Xây nhà làm bụi bay mù mịt. Một số bạn đọc phản ánh tại hẻm 115 đường Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 (TP.HCM) có một hộ xây nhà nhưng không che chắn làm bụi bay mù mịt. Hộ này còn để vật liệu xây dựng lấn chiếm hẻm gây khó khăn cho việc đi lại của bà con.

Ông Ngô Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1), cho biết: Chủ hộ trên có giấy phép xây dựng nhà ở và giấy phép sử dụng vỉa hè tạm thời do UBND quận 1 cấp. Ngày 5-9, UBND phường đã mời chủ hộ lên ký cam kết sẽ thi công theo đúng giấy phép, trong quá trình xây dựng phải thu xếp vật tư gọn gàng để không làm ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

ÁNH TUYẾT