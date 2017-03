Tiếp sức người lao động tìm việc làm sau tết

Sáng 13-2, tại hai bến xe Miền Đông và Miền Tây, Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh niên TP.HCM cùng các đơn vị phối hợp đã tổ chức chương trình Tiếp sức người lao động cho lao động từ các tỉnh đến TP.HCM tìm kiếm việc làm sau tết. Tham gia chương trình từ ngày 13-2 đến ngày 13-3 có 200 tình nguyện viên thuộc hai quận Bình Thạnh và Bình Tân, luân phiên có mặt tại hai bến xe để hướng dẫn, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động có nhu cầu khi đặt chân xuống xe.

“Việc tìm người, người tìm việc”

Tại Bến xe Miền Tây, từ sáng sớm, những chuyến xe từ các tỉnh đổ về đầy ắp người lao động, trong đó có không ít người mới lên TP tìm kiếm việc hoặc người muốn tìm công việc mới phù hợp hơn. Nhiều người vừa chân ướt chân ráo xuống xe, nhờ sự tận tình hướng dẫn của tình nguyện viên đã tìm ngay đến văn phòng giới thiệu việc làm đặt tại bến xe.

Nhiều thanh niên cõng ba lô đi tìm việc đầu năm đã được tư vấn giúp đỡ tại bến xe. Ảnh: P.ĐIỀN

Hai anh em anh Nguyễn Mạnh Cường (quê Nghệ An) cũng chen lấn trong đám đông săm soi từng công việc tại bản thông báo tuyển dụng tìm công việc phù hợp để có thể vừa đi học vừa đi làm. Cường tâm sự: “Hai năm nay em làm công nhân cơ khí tại KCN Long Hậu (Long An) với mức lương 3,5 triệu đồng/tháng. Do quãng đường đi học từ Long An lên TP.HCM khá xa nên em muốn tìm cho mình công việc phù hợp tại TP để tiện đường học hành”. Theo Cường, trước khi vào TP hai anh em đã chủ động chuẩn bị sẵn hai bộ hồ sơ xin việc để khi tìm được công việc phù hợp sẽ đi làm ngay kịp có tiền đóng học phí và tiền phòng trọ.

Tương tự, hai chị Lê Thị Ngọc Cẩm (Tiền Giang) và Lương Thị Thu Hương (An Giang) đều làm công nhân may mặc từ hai năm nay nhưng vì lương thấp, đơn hàng không ổn định nên ngay từ đầu năm hai chị rủ nhau lên TP sớm hơn dự tính tìm công việc mới để “nhảy việc”. Chị Cẩm cho hay: “Qua đọc báo em biết hôm nay TP tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí ngay tại bến xe nên em rủ bạn lên sớm để “nhảy””. Còn chị Hương thì bộc bạch: “Công việc thì rất nhiều nhưng chỗ làm lại xa nơi em ở, đi lại không thuận tiện nên em dự tính sẽ tìm hiểu thêm thông tin để kiếm được công việc ổn định mà tiện đường đi lại vì em thường đi làm bằng xe buýt”.

Trong khi đó, nhiều sinh viên tại các tỉnh miền Tây bày tỏ, họ muốn tìm kiếm những công việc bán thời gian để vừa có thời gian đi học, vừa có thời gian đi làm.

Theo ghi nhận, trung bình mỗi ngày tại hai bến xe này có cả chục ngàn lao động từ các tỉnh đổ về mỗi ngày. Tuy nhiên, do chưa chuẩn bị hồ sơ xin việc nên phần lớn người lao động chỉ mới đăng ký thông tin cá nhân và yêu cầu bố trí công việc nhà tuyển dụng đưa ra. Theo đó, các công ty tiếp nhận thông tin và yêu cầu ứng viên bổ sung để tiếp nhận. Riêng Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực KCN Long Hậu ngay đầu tuần sẽ gom ứng viên tại hai bến xe Miền Đông và Miền Tây để đưa về KCN Long Hậu.

10.000 cơ hội việc làm

Ông Nguyễn Văn Sang - Phó Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh niên TP cho biết đồng hành cùng chương trình này có 100 doanh nghiệp, với nhu cầu tuyển dụng khoảng 10.000 lao động ở nhiều vị trí khác nhau, với mức lương cơ bản từ 1,5 đến 8 triệu đồng/tháng. Cũng trong chương trình này, các tình nguyện viên còn hướng dẫn người lao động tìm chỗ trọ, xe ôm với mức giá hợp lý.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM đánh giá cung và cầu lao động đầu năm không còn gay gắt như các năm trước. Thay vì đi “săn” lao động từ các tỉnh thì các doanh nghiệp lớn đã chủ động thực hiện các chế độ lương, thưởng và các đãi ngộ khác để giữ chân người lao động. Mức độ thu hút lao động quay lại làm việc sau tết khá cao và không kéo sự thiếu hụt như trước đây. “Các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động đã “ngộ” ra rằng việc ăn xổi ở thì với người lao động sẽ gây thiệt thòi cho họ đủ đường, chứ không như trước đây làm ăn theo kiểu “vắt chanh bỏ vỏ” gây bất ổn trong quan hệ lao động và khó cạnh tranh lao động”.

Một số công ty có hình thức thu hút lao động cũ khá hấp dẫn như thưởng tiền nếu trở lại làm việc đúng thời gian quy định. Cụ thể, Công ty TNHH Freetrend khuyến khích người lao động trong thời gian nghỉ tết nếu trở lại làm việc đúng quy định sẽ được thưởng 600.000 đồng/người. Mặt khác, để chắc ăn, công đoàn các công ty đã chủ động đưa các điều khoản thưởng, đãi ngộ vào bản thỏa ước lao động tập thể.

Theo dự báo, năm 2011 TP.HCM cần 265.000 lao động, trong đó lao động phổ thông chiếm trên 45%; cao đẳng, đại học chiếm khoảng 20%; trung cấp nghề chiếm 35%. Tỉ lệ lao động từ các tỉnh chiếm khoảng 30% thị trường lao động tại TP.

PHONG ĐIỀN