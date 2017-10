Tiêu hủy heo an thần, ngàn người dân vạ lây

Rất nhiều người dân sống tại ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn (TP.HCM) phản ánh những ngày qua họ phải sống trong bầu không khí vô cùng khó chịu vì mùi hôi thối từ nhà máy đốt rác Đông Thạnh tỏa ra. Đây là nơi đang phải gánh nhiệm vụ nặng nề: Tiêu hủy 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần tại cơ sở giết mổ Xuyên Á.



Cách xa cả kilomet vẫn còn mùi

Ông Nguyễn Hữu Trí, một người dân sống tại đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, bức xúc: “Cách đây khoảng một tuần, chúng tôi biết tin nhà máy đốt rác Đông Thạnh bắt đầu tiêu hủy mấy ngàn con heo bị tiêm thuốc an thần. Mấy hôm nay mùi hôi tanh bốc lên rất khó chịu, kèm theo đó là ruồi nhặng xuất hiện ngày càng nhiều. Chúng tôi phải đóng kín cửa suốt ngày”.

“Người dân đã phản ảnh tình hình lên xã thì được xã động viên cố gắng chịu đựng khoảng một tuần nữa mùi sẽ hết. Mùi này rất khó chịu, ăn cơm cũng không nuốt nổi. Nếu kéo dài thêm nữa thì thật khủng khiếp” - bà NTT, một người dân sống gần khu vực, nói.

Qua khảo sát trực tiếp, PV Pháp Luật TP.HCM ghi nhận ở cách xa nhà máy khoảng 1 km mùi hôi còn nặng nề hơn. Mỗi khi có gió thổi, tình trạng này càng gây khó chịu. Vấn nạn ruồi nhặng cũng rất nặng, người dân dùng keo dán để bẫy thì ruồi bám đen kín cả bề mặt miếng dán.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện UBND xã Đông Thạnh cho biết việc tiêu hủy heo lần này do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM (đơn vị chủ quản nhà máy đốt rác Đông Thạnh) thực hiện. Khi nhận được phản ánh của người dân, xã đã báo ngay lên Phòng TN&MT huyện và phòng đã báo lên Sở TN&MT.



Những con heo được quấn bao nylon cẩn thận rồi đưa vào thùng vận chuyển đến lò tiêu hủy. Ảnh: NYC

Số lượng heo quá lớn, nhà máy đang gồng mình



Ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM, cho biết theo chỉ đạo của TP, từ ngày 4-10 công ty phải tập trung xử lý số lượng heo quá lớn, gần 4.000 con, tổng trọng lượng đến mấy trăm tấn. Đây là lần tiêu hủy lượng heo lớn nhất từ trước đến nay tại bãi rác Đông Thạnh. Lý do tất cả số heo bị tiêm thuốc an thần được tập kết về đây là vì nhà máy có quy mô lớn, kỹ thuật xử lý tiên tiến bậc nhất cả nước và không có đơn vị nào khác có khả năng thực hiện việc tiêu hủy này.

Theo nhận định của ông Nhựt, việc tiêu hủy gây mùi khó chịu có thể trong quá trình vận chuyển heo đến nhà máy có những con heo bị chết và phân hủy mặc dù các nhân viên đã xịt hóa chất khử mùi. Hiện tại toàn bộ số heo đã được niêm phong trong túi nylon và đông lạnh nên chuyện gây mùi sẽ giảm thiểu.

Cơ quan chức năng đã huy động 12 xe container đông lạnh di động trữ heo, đặt tạm ở nhà máy Đông Thạnh. Mỗi container chứa 250-300 con heo đông lạnh ở nhiệt độ âm 18-25 độ C. Nhà máy đã phải huy động khoảng 100 người thực hiện việc tiêu hủy, gấp đôi so với ngày thường. Được biết công suất nhà máy xử lý hiện nay chỉ thiêu được 180-250 con heo/ngày. Do đó, để tiêu hủy hết số heo trên cần 5-10 ngày nữa và đây là quy trình, không thể gấp hơn.

Ông Nhựt khẳng định trong quá trình xử lý tất cả các khâu đều được giám sát chặt chẽ từng giờ, từng ngày, có sự phối hợp với Chi cục Thú y TP.HCM và các cơ quan chức năng, đảm bảo nghiêm ngặt theo quy định. Trước phản ánh của người dân, ông sẽ cho người xuống kiểm tra, rà soát một lần nữa để tìm ra nguyên nhân gây mùi khó chịu để có biện pháp khắc phục cụ thể.