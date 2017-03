Tiêu hủy thành công quả bom nặng 3,5 tạ

Ngày 9/11, huyện Kỳ Sơn đã tiêu hủy thành công quả bom (Ảnh: Xuân Bì)

Chiều ngày 12/11, thượng tá Vi Hiệu - trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Sơn cho biết, ngày 9/11 vừa qua tại địa bàn bản Khe Nằn (xã Chiêu Lưu), Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức tiêu hủy thành công quả bom tạ còn sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, đầu tháng 10/2010 một người dân bản Khe Nằn trong khi dùng máy rà sắt vụn đã phát hiện quả bom nói trên. Ngay sau đó, người dân đã báo tin cho Ban chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Sơn.

Hơn một tháng lên kế hoạch, vận chuyển quả bom vào khu vực an toàn (cách nơi phát hiện bom khoảng 4 km), ngày 9/11 các ban ngành tỉnh Nghệ An và huyện Kỳ Sơn đã tiến hành tiêu hủy quả bom nói trên an toàn tuyệt đối.

Theo Nguyễn Phê - Xuân Bì (Dân trí)