Tìm công lý cho chủ xe SH bị mất tại quán Soho

Chiếc xe SH “không cánh mà bay”

Ngày 14/6/2011, độc giả Huỳnh Đăng Khoa (tạm trú quận 10, TP.HCM) phản ánh về việc chủ quán café Soho đùn đẩy trách nhiệm qua lại khi khách hàng vào uống café bị mất xe gắn máy.

Cụ thể, anh Huỳnh Đăng Khoa nêu: Vào khoảng 19h30 ngày 19/5 vừa qua, anh có vào quán café Soho (đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) để ăn uống cùng với bạn. Trước khi vô, anh có gửi chiếc xe SH mang biển kiểm soát 59U1 – 093.31 cho bảo vệ ngay trước quán.

Phiếu giữ xe số seri 032128 mà nhân viên bảo vệ Công ty Hùng Bá đưa cho anh Khoa (ảnh: N.D)

Trên chiếc vé giữ xe số seri 032128 do Công ty dịch vụ bảo vệ Hùng Bá phát hành có ghi rõ chỉ có giá trị trong ngày (19/5/2011 – PV) và không nhận giữ đồ đạc cá nhân.

Vào khoảng hơn 21 giờ 30 phút, anh Khoa cùng bạn trở ra thì thật bất ngờ, sau 5 phút đi tìm, nhân viên bảo vệ thông báo rằng chiếc xe đã “không cánh mà bay”. Ngay lập tức, sự việc đã được trình báo cho Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 với sự chứng kiến của đại diện các bên có liên quan.

Sự việc đôi co kéo dài giữa anh Khoa, đơn vị quản lý café Soho và Công ty dịch vụ bảo vệ Hùng Bá tới ngày 21/5, tại Công an phường Phạm Ngũ Lão, ông Lương Trung Thê – Tổng Giám đốc Công ty dịch vụ bảo vệ Hùng Bá đã chấp nhận sẽ bồi thường 100% giá trị chiếc xe SH mà anh Khoa đã bị mất. Đồng thời, ông Thê cũng hẹn sẽ dứt điểm bồi thường vào ngày 1/6. Biên bản cũng đã được lập với các bên liên quan kí tên.

Đúng hẹn, anh Khoa vào ngày 1/6 đến Công ty Hùng Bá thì bất ngờ ông Thê lại từ chối bồi thường, và bảo rằng “không đủ khả năng tài chính để thanh toán. Công ty đang đứng bên bờ vực phá sản”. Sau đó, ông Thê lại ủy quyền cho người cố vấn pháp lý tên là Trương Lâm Hà để giải quyết.

Thế nhưng, khi làm việc với ông Hà, anh Khoa lại được đề nghị cung cấp thêm một loạt giấy tờ khác như giấy ủy quyền của chủ xe SH (anh Khoa không đứng tên chủ quyền mà nhờ chị họ đứng tên), hóa đơn mua xe và cà vẹt xe, giấy mất xe có xác nhận của Công an phường, giấy yêu cầu đền bù của chủ xe, giấy xác nhận sau khi nhận đền bù thì phải chuyển giao toàn bộ giấy tờ xe và chuyển quyền sử dụng chiếc xe SH đã mất cho Hùng Bá.

Trong phản ánh với phóng viên, anh Huỳnh Đăng Khoa khẳng định: Toàn bộ số giấy tờ nói trên cả Soho và Công ty bảo vệ đều không nói trước, đến ngày 1/6 thì đột nhiện “đòi” ra các giấy tờ này. Phải chăng là động thái làm cho người bị mất xe chán nản, bỏ cuộc?

Tiếp nữa, anh Khoa đề cập vai trò của Soho ngay từ đầu câu chuyện này cho đến nay chỉ có mặt các buổi làm việc với vai trò chỉ là làm chứng, chứ không đứng ra giải quyết cho khách hàng. Đây là một sự thiếu trách nhiệm, vô tâm và “tự để cho khách hàng bơi để đi tìm công lý”.

“Chúng tôi không chối bỏ trách nhiệm”

Ngay sau khi nhận được thông tin này, chiều 14/6, phóng viên đã có cuộc làm việc với ông Hùng Kim Hỷ - Trưởng phòng tổng hợp, Công ty Phú Nam An (đơn vị quản lý thương hiệu café Soho). Trong suốt buổi làm việc cùng chúng tôi, ông Hỷ đã liên tục nói câu: “rất buồn vì hành động vội vã của Khoa”.

Vị đại diện của Phú Nam An cũng xác nhận thông tin mà anh Khoa nêu với chúng tôi. Theo ông Hỷ, cả Phú Nam An và Hùng Bá hoàn toàn không chối bỏ trách nhiệm gì ở đây. Tất cả mọi việc đang được tiến hành theo đúng trình tự quy định của pháp luật, sự việc đang được giải quyết, chứ không ai bỏ anh Khoa “bơi 1 mình”.

“Vì anh Khoa nói rằng xe SH mình chỉ mới mua có 10 ngày, còn khá mới. Do đó, chúng tôi (cả Phú Nam An và Hùng Bá) liên tục đề nghị anh Khoa cung cấp bản sao hóa đơn mua xe, bản sao cà vẹt xe để chúng tôi xác định rõ giá trị chiếc xe mà bồi thường. Khi làm việc giữa các bên, chúng tôi cũng đã nói rõ là sau 15 – 20 ngày kể từ khi anh Khoa cung cấp các giấy tờ này, Hùng Bá sẽ có trách nhiệm bồi thường. Nhưng mà cho đến nay, anh Khoa vẫn chưa làm điều này”.

Phía trước mọi quán cafe Soho đều có ghi rõ biển: "Soho giữ xe miễn phí" (ảnh: N.D)

Khi chúng tôi đề cập đến vấn đề là nếu Hùng Bá không có khả năng về tài chính, đền bù thì Phú Nam An có động thái gì không? Thay mặt Công ty Phú Nam An, ông Hỷ trả lời rằng: “Nếu đúng như vậy thì bằng nhiều cách khác nhau, Phú Nam An cũng sẽ có sự chia sẻ khó khăn, rủi ro cho Hùng Bá”.

Trong khi đó, đại diện Công ty dịch vụ bảo vệ Hùng Bá, ông Lương Trung Thê – Tổng Giám đốc sau đó cũng xác nhận với phóng viên “hoàn toàn không có sự chối bỏ trách nhiệm gì ở đây. Hiện tất cả mọi việc chưa đi đến kết quả cuối cùng, đang được giải quyết. Chúng tôi hiện đã có giải pháp đền bù 100% giá trị xe cho anh Khoa. Và sau đó, mọi người trong công ty, từ vị trí lãnh đạo đến 8 bảo vệ trong ca trực ở Soho mà anh Khoa bị mất xe sẽ phải cùng nhau chịu số tiền này trừ vào tiền lương hàng tháng. Đây là một sự cố không ai muốn, và những người có liên quan ở Hùng Bá phải chia sẻ với nhau, với cả các nhân viên bảo vệ”.

Còn về phía người bị mất xe, anh Huỳnh Đăng Khoa sau khi nghe ý kiến của Phú Nam An và Hùng Bá thì khẳng định rằng: “Tôi sợ gì mà không cung cấp hóa đơn mua xe và cà vẹt xe. Có điều là tôi chỉ làm việc với Phú Nam An thôi, chứ còn Hùng Bá tôi làm việc đã 3 lần rồi mà vẫn không có kết quả gì nên giờ thôi. Theo đúng luật, tôi đến quán café có dịch vụ giữ xe ngay phía trước thì tôi chỉ biết chủ quán thôi”.

Luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước) nói: Đây là trách hoàn toàn thuộc về chủ quán café. Người khách hàng đòi người chủ quán café bồi thường chiếc xe là đúng. Còn việc người chủ quán café có hợp đồng giao dịch giữ xe với Công ty bảo vệ đó là trách nhiệm của hai bên, nên khi xảy ra thì 2 bên phải tự thương lượng với nhau, xem trách nhiệm lỗi thuộc về ai, và đây là 1 giao dịch khác, khách hàng không cần phải để ý đến việc này. “Căn cứ để đòi bồi thường là chiếc vé giữ xe có thu phí hoặc không có thu phí. Đây là một hợp đồng gửi giữ tài sản. Trường hợp này khác với trường hợp khách vào uống café, nhưng quán này không có bãi giữ xe, mà Công ty bảo vệ tổ chức bãi giữ xe ngay sát bên. Khách vô uống, mất xe ở đây thì mới có thể yêu cầu Công ty bảo vệ bồi thường tài sản. Nếu có kiện ra tòa dân sự thì Công ty bảo vệ cũng chỉ đến với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan mà thôi.” – ông Đức nói.



Theo Việt Dũng (VTC news)