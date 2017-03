Tìm được cha thất lạc sau 5 ngày nhờ Facebook

Bạn đọc có nickname James Dao vừa chia sẻ câu chuyện này:

Cách đây mấy ngày một người bạn của tôi là Nguyễn Quốc Anh gọi điện hẹn đến có việc gấp. Đến nơi nghe bạn sụt sùi kể mà tôi buồn quá.



Bố bạn (tên là Nguyễn Xuân Thắng) không may bị tai nạn nên đôi lúc bị mất trí nhớ, có dấu hiệu của tâm thần và gần đây sức khỏe suy yếu và bị ho ra máu. Do bạn phải làm thuê cho một cửa hàng nước giải khát ở quận 10 nên không có điều kiện về quê thăm bố được, mà phải nhờ một người bạn đưa bố vào TP HCM để khám, chữa bệnh.

16h ngày 30/11, sau khi đón bố từ bến xe về nhà trọ của hai vợ chồng đang thuê ở Cách mạng tháng 8, quận 10, bạn bảo bố tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi. Người cha chắc do nóng bức nên ở trần, đi chân đất nói với con trai: “Bố ra đầu hẻm mua thuốc lá một lát về liền”.

Lúc này thấy bố cũng khỏe mạnh bình thường nên bạn tôi để bố tự đi. Chờ 10 phút, 15 phút không thấy bố về nên bạn gọi điện thì thấy bố không đem điện thoại theo. Lúc này bạn vẫn nghĩ bố mình uống cà phê đầu hẻm nên đi bộ ra kiếm thì không thấy đâu cả. Hỏi bà con thì họ bảo có thấy một người đàn ông cao và gầy chừng ngoài 50 tuổi ở trần, chân đất vừa đi vừa chạy rất nhanh trên đường Cách mạng tháng 8.

Thông tin đã được 1.464 lượt share (chia sẻ) trên Facebook này, chưa kể những trang mạng khác . Bạn tôi đã tìm được bố nhờ tấm lòng của cư dân mạng. Ảnh chụp lại từ Facebook

Lúc này anh bạn tá hỏa chạy đi các hướng, hỏi thăm cánh xe ôm và điện cho người thân bạn bè tìm giúp nhưng do giờ cao điểm mà đường thì kẹt xe nên 1 giờ, 2 giờ, rồi 3 giờ trôi qua mà thông tin về bố vẫn biệt tăm… Cậu bạn và bà xã mới cưới đã không ăn, không ngủ lùng sục khắp các bến xe trong thành phố rồi đến các bệnh viện lớn và cả công an phường, công an quận 10 để nhờ tìm bố nhưng tất cả đều không ai biết tung tích bố cậu ở đâu.

Một ngày, rồi 2 ngày dài như cả tháng trôi qua trong vô vọng, cậu phải mượn tiền bạn bè để đăng tin lên báo và truyền hình. Nhưng đến ngày thứ tư do không đủ tiền để đăng tiếp mà tin tức về bố thì vẫn biệt tăm nên cậu gọi cho vài người bạn nhờ hỗ trợ.



Nghe bạn kể đến đây tôi chạnh lòng và nghĩ nếu mình rơi vào hoàn cảnh của bạn không biết mình sẽ thế nào. Tôi đã kêu gọi cộng đồng mạng dành một giây nhấn share tin này trên Facebook và các diễn đàn khác để cùng chung sức giúp bạn tìm bố về chữa bệnh.

Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của cư dân mạng và cuối cùng điều kì diệu cũng đã xảy ra. 10h sáng ngày 5/12, bạn tôi đã tìm được bố.

Do bố của bạn đi bộ về quê Hà Tĩnh theo Quốc lộ 1 nên đã có một người phụ nữ nhìn thấy ông ở Biên Hòa, Đồng Nai. Con gái của bà lên Facebook biết được chuyện của bạn tôi và đã gọi điện báo. Bạn tôi tức tốc lên đường và bố con đã gặp nhau trong nước mắt.

Người cha cho con biết lý do bỏ về quê: "Vì bố thấy Sài Gòn quá đông đúc, ngột ngạt". Ngay sau đó bạn tôi đã bắt xe đưa bố về quê Hà Tĩnh.



Xin cảm ơn tấm lòng của các cư dân mạng!

Theo James Dao (VNExpress)