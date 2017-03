Tìm thấy xác bé 2 tuổi vụ chìm tàu trên sông Hồng

Sau hai ngày tìm kiếm và trục vớt, đến 14h ngày 16/12, lực lượng CSGT đường thủy và các đơn vị chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên là cháu Lê Văn Long (SN 2008) trong khoang tàu HT 0125.

Thi thể của 3 người mất tích còn lại trong vụ đắm tàu gồm các anh Lê Văn Dương (SN 1984), Nguyễn Đình Long (SN 1975) và chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1987) đều ở Kinh Môn, Hải Dương hiện vẫn chưa tìm thấy. Phòng Cảnh sát đường thủy đã trục vớt được chiếc tầu HTA 0152.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa, vào hồi 11h ngày 14/12, tại km 51, sông Hồng, thuộc địa phận Bãi Đồn, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Hà Nội, do trời mưa to, gió lớn, sương mù, tàu thủy biển kiểm soát HTA 0152 do anh Lê Văn Dương (SN 1984, ở xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) điều khiển và tàu thủy biển kiểm soát BT-1476 do anh Trần Hữu Phượng (SN 1979, ở huyện Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã đâm vào nhau.

Khi xảy ra tai nạn, trên tàu của anh Dương có 8 người, còn tàu của anh Trần Hữu Phượng chở cát vàng từ Phú Thọ về Hà Nội.

Hiện Phòng CSGT đường thủy vẫn đang tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng tìm kiếm các nạn nhân còn lại và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của những người có liên quan.

