Tin người nên mất xe

Tháng 1-2009, anh có cho một cô gái đi nhờ xe. Khoảng 19 giờ ngày 11-2, anh Thi nhận được điện thoại của cô gái mời đến một quán cà phê ở phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa “để cảm ơn”. Ngồi nói chuyện được một lúc thì cô gái nói có bạn đang chờ gần đây mà mình lại không đi xe. Thế là cô gái hỏi mượn xe của anh Thi để đón bạn đến quán chơi. Anh Thi đưa ngay chìa khóa mà không chút do dự. Nhưng chờ khoảng 30 phút, rồi khoảng một tiếng nữa mà anh Thi vẫn không thấy cô gái quay lại. Anh Thi gọi điện thoại cho cô gái thì chỉ nghe “ò í e”. Mường tượng chuyện xấu đã xảy ra, anh thất thểu đi đến Công an phường Quyết Thắng trình báo vụ việc.

11 ngày sau đó, anh Thi nhận được cuộc gọi của một người lạ đòi gặp vợ anh để thúc hối chị làm thủ tục bán chiếc xe Air Blade nói trên. Anh Thi hết sức bất ngờ vì bản thân chưa có vợ và người lạ còn nói đúng chiếc xe đã mất của anh. Anh Thi hỏi lại thì người lạ cúp máy nhưng sau khi tra cứu thì anh biết được số điện thoại đó là ở xã An Bình, huyện Dĩ An, Bình Dương.

Ngay chiều hôm đó, anh Thi đã nộp đơn đến Công an phường Quyết Thắng để cung cấp các thông tin nêu trên. Tuy nhiên, theo lời anh trình bày thì công an phường đã từ chối nhận đơn với lý do “anh cứ về nhà theo dõi, khi nào bắt được kẻ tình nghi thì báo công an phường biết” (!?).

Trung tá Nguyễn Thành Quang, Trưởng Công an phường Quyết Thắng, cho biết: “Tôi sẽ kiểm tra lại xem có hay không việc cán bộ tiếp dân của công an phường không tiếp nhận thêm thông tin về tội phạm mà anh Thi đã cung cấp. Anh Thi có thể đến phường cung cấp lại thông tin và chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận, hỗ trợ cho anh. Còn về việc mất xe, công an phường đã lập hồ sơ ban đầu và báo cáo đến Công an TP Biên Hòa xử lý”.