Tỉnh táo với bẫy “tín dụng đen”

Nhận diện hợp đồng giả cách Trong vòng xoáy “tín dụng đen”, người cho vay hay người vay đều có thể mắc nạn. Từng suýt bị mất nhà do vay tiền, tôi xin kể ra câu chuyện của bản thân để nhiều người cùng rút kinh nghiệm. Cần gấp tiền làm ăn, tôi hỏi vay của A một số tiền với lãi suất cao. A yêu cầu muốn vay thì tôi phải ký hợp đồng bán nhà cho A (với số tiền bằng với số tiền vay dù thực sự nhà tôi có giá cao hơn gấp nhiều lần) để làm bằng. Theo hứa hẹn của A, sau khi tôi trả đủ tiền thì A sẽ xé bản hợp đồng này. Trả lãi cho A được một thời gian thì tôi sạch vốn. Khi tôi đang cố gắng xoay sở tiền để tiếp tục thực hiện hợp đồng vay với A thì bất ngờ A trưng ra hợp đồng mua bán nhà nói trên để buộc tôi giao nhà cấn trừ nợ. Tất nhiên là tôi không đồng ý nên A đã kiện tôi ra tòa để tranh chấp hợp đồng mua bán nhà. Bấy giờ, một luật sư đã bày tôi cách chứng minh giao dịch mua bán nhà đó là giả tạo nhằm che giấu giao dịch vay tiền. Lần dò, tôi tìm ra được các chứng từ thể hiện tôi vẫn tiếp tục trả hai tháng lãi cho người vay sau khi đã ký hợp đồng mua bán nhà. Tại sao đã bán nhà mà còn phải trả lãi vay? Từ nghịch lý này, tòa án đã xác minh để có cơ sở hủy hợp đồng mua bán nhà trên do vô hiệu. Có người nói tôi gặp may do người cho vay không chuyên nghiệp nên vẫn còn để xảy ra kẽ hở. Thế nhưng tôi vẫn tin rằng nếu cẩn trọng và biết suy tính kỹ lưỡng, nhiều người sẽ không bị mất nhà oan uổng từ các hợp đồng mua bán nhà giả cách. Bà NGUYỄN THỊ NGA (Quận 1, TP.HCM)