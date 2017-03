Tính tròn thời gian đóng BHXH

Vậy số lẻ 9 tháng đóng BHXH có được làm tròn năm để tính mức lương hưu hay không?

Bà Nguyễn Thu Hà (Khu phố 8, phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai)

Luật sư LẠI THỊ LỆ THANH trả lời: Được! Theo khoản 5 Điều 28 Nghị định 152/2006 của Chính phủ (hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc), mức lương hưu hằng tháng theo Điều 52 Luật BHXH được quy định nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ dưới ba tháng thì không tính; từ đủ ba tháng đến đủ sáu tháng tính là nửa năm; từ trên sáu tháng đến 12 tháng tính tròn là một năm. Do đó, khoảng thời gian chín tháng bà nộp BHXH sẽ được tính tròn là một năm.

Như vậy, mức lương hưu hằng tháng của bà sẽ được tính dựa trên thời gian đóng BHXH là 23 năm.

Hủy hoại tài sản người khác

Do tranh chấp ranh đất nên nhà anh tôi bị hàng xóm đập bể cửa kính trị giá 1,6 triệu đồng. Viện lẽ cửa kính bị bể chưa đến 2 triệu đồng nên công an xã chỉ xử phạt hành chính người này chứ không xử lý hình sự. Công an xã xử lý vậy có đúng không?

tiencuong23694@...

Luật sư TRẦN ĐỨC THÔNG trả lời: Đúng! Bởi lẽ theo khoản 1 Điều 143 Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009), người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Nếu người hàng xóm chỉ mới vi phạm lần đầu và không gây hậu quả nghiêm trọng thì dựa vào giá trị tài sản bị hư hại chưa đến 2 triệu đồng, công an xã có quyền xử phạt hành chính.

KIM PHỤNG ghi