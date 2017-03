Tỉnh ủy Phú Yên vào cuộc vụ vợ bí thư huyện cho thuê đất trái phép

Liên quan vụ vợ bí thư huyện Tuy An (Phú Yên) cho thuê đất trái phép, ông Lương Minh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, cho biết cơ quan này đang kiểm tra, xác minh các sai phạm liên quan đến ông Lê Hoàng Sang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuy An. Theo ông Sơn, việc kiểm tra này được thực hiện theo đơn tố cáo, với nhiều nội dung sai phạm.

Ông Lê Hoàng Sang là người liên quan đến việc vợ ông này cho thuê đất trái quy định pháp luật để một doanh nghiệp lấn chiếm đất công, xây dựng xưởng sản xuất trái phép, gây ô nhiễm môi trường.



Ngày 13-6, xưởng chế biến hạt điều vẫn hoạt động, bất châp yêu cầu củ tỉnh là phải ngưng ngay. Ảnh: Tấn Lôc.

Cùng ngày, một lãnh đạo Sở TN&MT Phú Yên cho biết UBND tỉnh Phú Yên đã giao UBND huyện Tuy An kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) cho hộ ông Lê Hoàng Sang đối với khu đất rộng 764 m2 mà Công ty Long Việt làm nhà xưởng sản xuất. Theo bà Nguyễn Thị Hà, Chánh Thanh tra Sở TN&MT Phú Yên, có một số vấn đề cần làm rõ trong việc cấp sổ đỏ trên.

Kết quả kiểm tra ban đầu của đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Phú Yên cho thấy khu đất này do vợ chồng ông Sang nhận chuyển nhượng từ người khác nhưng trong sổ đỏ do UBND huyện Tuy An cấp lại ghi “công nhận quyền sử dụng đất như nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất” là trái với quy định của pháp luật về đất đai. Mặt khác, trong 764 m2 của hộ ông Sang có 208 m2 đất hành lang giao thông đường cơ động ven biển Phú Yên nhưng vẫn được cấp sổ đỏ. UBND huyện Tuy An cấp sổ đỏ cho hộ ông Sang vào năm 2011, trong khi quy hoạch hành lang giao thông đường cơ động ven biển đã có từ trước năm 2008. Thời điểm hộ ông Sang được cấp sổ đỏ, ông làm chủ tịch UBND huyện Tuy An.

Theo phản ánh của người dân xã An Chấn, đến sáng 13-6 Xưởng cắt tách hạt điều của Công ty Long Việt vẫn tiếp tục sản xuất, bất chấp yêu cầu của UBND tỉnh Phú Yên và UBND huyện Tuy An là phải ngừng ngay mọi hoạt động. Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã An Chấn để làm rõ vì sao không có biện pháp buộc xưởng chế biến hạt điều dừng hoạt động theo yêu cầu của cấp trên nhưng ông này không trả lời.