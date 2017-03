Tòa ‘ngâm’ án vì chờ ý kiến công an

Sẽ trả lời tòa trong tuần tới Tòa án có gửi công văn cho công an để xác minh vì có dấu hiệu lừa đảo. Qua xác minh cho thấy có sự giả mạo chữ ký của bà Quyên trong hợp đồng chuyển nhượng đất cùng một số vấn đề khác. Tuy nhiên, đối tượng chính là ông Đ. đến nay vẫn không xuất hiện, dù chúng tôi đã nhiều lần triệu tập, đến tận nhà cũng như liên hệ với bà con thân tộc để tìm kiếm. Cơ quan điều tra phải làm việc với ông Đ. để làm rõ các tình tiết như đã nhờ ai mạo nhận bà Quyên, đã giả mạo chữ ký như thế nào... Do không gặp được ông Đ. nên vụ việc kéo dài ngoài ý muốn và do đó chưa thể kết luận có dấu hiệu lừa đảo hay không. Hiện cơ quan công an đã họp liên ngành, đồng thời xin ý kiến cấp trên thống nhất trường hợp này không đủ dấu hiệu tội phạm, trong tuần tới cơ quan điều tra họp để ra văn bản gửi tòa đề nghị tòa tiến hành xét xử vụ án. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục tìm ông Đ. để làm việc, nếu sau khi làm việc đủ căn cứ cho thấy lừa đảo sẽ xử lý theo quy định pháp luật.