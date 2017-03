Tội ác không thể dung thứ!

Những ý kiến gửi về Báo Pháp Luật TP.HCM đều đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc kẻ gây ra tội ác và mong muốn không còn những trường hợp thương tâm tương tự.

Không thể tưởng tượng nổi!

Trong hơn 10 năm làm thuê cho vợ chồng chủ quán phở, em Bình phải làm việc quần quật từ 3 giờ sáng đến tận đêm khuya. Sau khi làm xong việc trong nhà, em Bình phải ra quán phở làm đủ thứ việc như xách nước, thu dọn bát đũa, chuyên chở nước dùng, bánh phở, đưa thịt đi thái, quét dọn...

Mặc dù vậy, em Bình vẫn thường xuyên bị đánh đập tàn nhẫn bằng dây điện thắt nút và bị chủ dùng kìm kẹp vào mạn sườn, bắt quỳ ngoài sân giữa đêm khuya, trời lạnh nhiều tiếng đồng hồ. Suốt 10 năm, Bình không được nghỉ, không được tiếp xúc với người bên ngoài, không được xem truyền hình... Tất cả sự việc trên chỉ chấm dứt khi em Bình được bà con lối xóm đưa đi trốn...

Càng đọc tôi càng thấy xót xa, căm giận và đã không cầm được nước mắt. Cũng là bậc làm cha làm mẹ, mẹ em Bình nỡ nào đẩy con mình vào chốn cơ cực. Cùng làm người, sao chủ quán có thể đối xử tệ bạc với người làm công đến mức như thế? Đề nghị các cơ quan pháp luật của quận Thanh Xuân (Hà Nội) khẩn trương xử lý vụ án, trừng trị nghiêm minh những kẻ gian ác nói trên.

tranthanhsang...@yahoo.com

Nỡ lòng nào ngó lơ!

Nhà tôi ở trong một hẻm nhỏ thuộc khu lao động và rất may là mọi người luôn quan tâm, thương yêu nhau. Mấy ngày nay, cả xóm ai cũng bàng hoàng, đau xót trước vụ việc trên. Những vết sẹo trên khắp người cô gái Bình - chứng tích của vô số những trận đánh đập tàn nhẫn - tựa như những nhát roi quất vào lương tâm của mọi người.

Theo tổ trưởng tổ dân phố nơi có quán phở thì “vợ chồng nó đánh cháu, hàng xóm xung quanh nhiều người biết nhưng không ai dám can vì nhà này rất côn đồ, động vào là bị ăn chửi hoặc đánh ngay”. Bà chi hội trưởng Hội Phụ nữ khu phố thản nhiên: “Việc họ đánh đập cháu Bình tôi chưa tận mắt chứng kiến nhưng nhiều người ở đây thì biết lâu rồi, từ lúc cháu Bình còn bé”. Ơi trời! Chỉ vì sợ bị vạ lây mà số đông đã bỏ mặc cho một, hai cá nhân hành hạ dã man một em gái đơn thân, yếu ớt.

Tất cả sự vô cảm, vô trách nhiệm nêu trên đều rất đáng chê trách vì đã tạo điều kiện cho tội ác hoành hành và phát triển. Có lẽ sẽ không quá lời khi cho rằng những hành vi đó cũng đồng lõa với tội ác! Bởi chỉ cần họ làm đúng lương tâm, trách nhiệm công dân của mình, vụ việc đau lòng trên đã không diễn ra trong một thời gian dài.

Nhiều năm nay, dịch vụ giúp việc gia đình đã trở nên khá phổ biến, trong đó có rất nhiều trẻ em phải đi làm việc trước tuổi. Hiện chưa có con số thống kê về số trẻ giúp việc gia đình nhưng chắc chắn con số đó không hề nhỏ. Liệu còn có những “vụ Nguyễn Thị Bình” nào khác?

TRẦN CẨM LIÊN (131/47 phường Tân Quy, quận 7, TP.HCM)

Đoàn thể, chính quyền ở đâu?

Vụ em Nguyễn Thị Bình là một tiếng chuông cảnh tỉnh, thúc giục xã hội phải có hành động hữu hiệu để phòng ngừa, ngăn chặn những vụ việc tương tự tái diễn.

Cảm giác đầu tiên của tôi về ông bà chủ quán phở: đó là những con người độc ác, bệnh hoạn (bệnh thích hành hạ người khác!). Hết đánh đập người mẹ rồi chuyển sang “tra tấn” đứa con gái, họ dường như không còn tính người! Tuy nhiên, điều tôi quan tâm hơn cả là đoàn thể, chính quyền ở đâu mà những kẻ đó lại có thể tác oai tác quái trong thời gian dài đến vậy?

Dù Bình đến sinh sống đã hơn 10 năm nhưng em chưa được đăng ký tạm trú, không được đi bầu cử. Ông tổ trưởng tổ dân phố và cảnh sát khu vực chưa một lần nào trao đổi với nhau về sự hiện diện của cô gái. Việc em bị đánh đập trong nhiều năm trời, ông tổ trưởng biết từ lâu nhưng không báo cáo với Ủy ban phường. Bà hội trưởng Hội Phụ nữ phường cũng biết chuyện nhưng không can thiệp vì vợ chủ quán không phải là hội viên. Công an phường Thanh Xuân “đá” quả bóng trách nhiệm sang Công an phường Thượng Đình với lý do vợ chồng chủ quán tuy nhà ở phường này nhưng bán quán ở phường khác... Hết nói nổi! Tôi không hiểu những người đó nhận các nhiệm vụ tổ trưởng, hội trưởng, cảnh sát khu vực... để làm gì nữa?

Rồi đây, vợ chồng chủ quán sẽ bị xử phạt nặng. Nhưng còn những vị có trách nhiệm của đoàn thể, chính quyền, làm sao họ có thể vô can?

NGUYỄN KIM THÀNH (Đồng Nai)

Xử phạt sao cho thích đáng!

Tôi thật sự bị sốc khi đọc các bài báo nói về em Bình bị nhục hình! Những lằn roi, vết đứt chằng chịt trên cơ thể em là một minh chứng không thể chối cãi về các tội ác của vợ chồng chủ quán phở.

Trước mắt, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố, tạm giam vợ chồng chủ quán về tội hành hạ người khác. Theo tôi, cơ quan này cũng cần xem xét thêm kết quả giám định thương tật của em Bình để có thể đổi tội danh hai bị can trên sang tội cố ý gây thương tích (nặng hơn) cho tương xứng với sự tàn ác của họ. Nói tóm lại, các cơ quan pháp luật địa phương phải cố gắng điều tra, xử phạt chúng thật nghiêm khắc, kiên quyết không để cách đối xử vô nhân đạo giữa người với người như thế được tồn tại.

Riêng em Bình cần phải được các cơ quan chức năng tạo nhiều điều kiện thuận lợi để có thể làm việc, nghỉ ngơi, hưởng thụ những thành quả lao động của bản thân... như những công dân bình thường khác.

LẠI THỊ TUYẾT (Huyện Nhà Bè TP.HCM)