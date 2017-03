Tội ác tày đình và sự nhân đạo của luật

Luyện ác quá! Vậy nên, tôi rất vui khi hay tin Luyện đã bị bắt nhờ công phá án tài tình của công an và cũng rất không hài lòng khi biết Luyện chỉ bị xử tối đa 18 năm tù do khi gây án chưa đủ 18 tuổi. Chắc chắn phải có lý do để nhà làm luật quy định “Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội”. Thế nhưng những kẻ giết người hàng loạt như Luyện có đáng được pháp luật đối xử nhân đạo hay không…?

MAI ANH

Trước một tội ác “trời không dung đất không tha” như thế, nếu không xử tử sẽ gây hoang mang trong nhân dân, tạo tiền lệ không tốt.

NGOC ANH (ngocanh@...com)

Tôi nghĩ những kẻ như Luyện bị phạt nhẹ nhất cũng phải là tù chung thân để cho chúng phải suốt đời ăn năn với hành vi mà mình đã làm.

YU (yu.forlove@...com)

Phàm khi làm người khác bị chảy máu khiến họ đau đớn, người bình thường phải cảm thấy ghê sợ về hành động, hành vi của mình. Đằng này, sát thủ Lê Văn Luyện đã giết nhiều mạng người không gớm tay!

Hai con dao gây án đã được sát thủ vứt dưới ao sau nhà của mình. Ảnh: THANH LƯU

Nếu tính về tuổi tác thì Luyện không phải quá non nớt để không biết rằng mình đã gây ra tội ác tày đình. Bởi lẽ khi cầm hung khí (dao, mã tấu, búa...) tấn công người khác, bất kỳ ai cũng phải biết làm như thế sẽ bị tù tội hoặc bị tử hình. Nếu pháp luật chỉ xử Luyện tối đa 18 năm tù thì tôi e rằng tới đây sẽ còn Luyện thứ hai hoặc nhiều hơn nữa.

TUẤN THÀNH (Sóc Trăng)

Tôi được biết ở một số nước Hồi giáo, khi phạm tội với người khác theo kiểu nào thì kẻ thủ ác sẽ bị pháp luật xử phạt theo kiểu tương tự như thế. Hoặc có nước đã dùng nhục hình để trừng trị người phạm tội. Mục đích chung của các cách xử lý này là làm cho nhiều người biết run sợ để không còn dám gây ra tội ác hoặc sẽ không bao giờ phạm tội.

Nước mình có cách xử phạt khác và đối với người chưa đủ 18 tuổi thì sẽ được giảm nhẹ hơn. Thế nhưng khi tội ác luôn có chiều hướng gia tăng và kẻ phạm tội ngày càng được trẻ hóa thì sự “nương tay” của pháp luật liệu có còn phù hợp?

Từ vụ sát thủ Luyện thoát án tử do chưa thành niên, tôi đề nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét thêm mức phạt trong án hình sự để người dân luôn cảm thấy yên tâm, an lòng.

MINH THƯ (minhthu1122@...)