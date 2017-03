Công an phải tự xác minh để nhập khẩu cho dân

Do hoàn cảnh khó khăn, không có nhà để ở nên ba mẹ con tôi phải thuê nhà trọ quanh thị trấn Trảng Bom để ở. Vì thế, cả ba mẹ con tôi không được đăng ký thường trú, tôi và người em cũng không có giấy tờ tùy thân nào. Đến năm 2006, tôi lấy chồng về xã Hố Nai 3 (Trảng Bom) sinh sống và có đăng ký kết hôn.

Tháng 11-2014, ba mẹ con tôi được một người bà con ở thị trấn Trảng Bom bảo lãnh cho nhập khẩu nhưng công an thị trấn chỉ giải quyết nhập khẩu cho mẹ tôi. Vừa qua, chúng tôi làm thủ tục để hai chị em tôi nhập khẩu tại địa chỉ của chồng tôi ở xã Hố Nai 3. Khi làm thủ tục, công an huyện hướng dẫn tôi phải bổ sung giấy xác minh thời gian sinh sống từ lúc mới sinh đến năm 2006 tại Công an thị trấn Trảng Bom. Tôi liên hệ với công an thị trấn thì cơ quan này không thực hiện, về Công an xã Hố Nai 3 thì được trả lời nếu không có xác minh của công an thị trấn thì không thể giải quyết. Tôi phải làm sao đây?

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, ấp Thái Hòa,

xã Hố Nai 3, huyện Bảng Bom, Đồng Nai

Thiếu tá TĂNG VĂN NAM, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an huyện Trảng Bom, trả lời: Về thủ tục đăng ký thường trú: Người dân nộp toàn bộ giấy tờ tại công an xã, thị trấn nơi cần đăng ký thường trú. Công an xã sẽ nhận và kiểm tra lại, nếu đầy đủ thì giải quyết theo quy định, nếu còn vướng mắc thì xin ý kiến của công an huyện để được hướng dẫn về mặt nghiệp vụ.

Trường hợp của chị Hằng và em chị, nếu thực tế trước đây có sinh sống tại thị trấn Trảng Bom thì chỉ cần công an thị trấn có văn bản xác minh thì công an xã sẽ giải quyết. Gia đình chị Hằng không phải liên hệ công an thị trấn hay công an xã mà đó là nhiệm vụ của công an xã. Cụ thể, công an xã sẽ viết phiếu yêu cầu xác minh gửi Công an thị trấn Trảng Bom, công an thị trấn phải tiến hành xác minh và gửi kết quả về xã để xã giải quyết nhập khẩu cho người dân. Chúng tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo xuống Công an xã Hố Nai 3 và Công an thị trấn Trảng Bom để sớm giải quyết cho chị Hằng.