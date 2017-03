Công an phường nơi đang sống sẽ đóng dấu tờ khai cấp lại CMND

Vừa qua, tôi làm mất CMND. Ngày 27-7, tôi đến công an nơi đăng ký thường trú để xin cấp lại. Trong tờ khai đề nghị cấp lại CMND, Công an phường Hiệp Phú chỉ xác nhận ở phần dưới, không đóng dấu giáp lai ảnh mà hướng dẫn về công an phường nơi tạm trú để đóng. Hướng dẫn của Công an phường Hiệp Phú đúng hay sai?

Ông Nguyễn Văn Nhung, khu phố 2,

phường Hiệp Phú, quận 9

Thượng tá CAO VĂN ĐEN, Phó phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH - Công an TP.HCM, trả lời: Theo hướng dẫn nghiệp vụ của Công an TP.HCM, nếu người dân có hộ khẩu ở một địa chỉ mà không thường xuyên ở đó, khi có thủ tục cấp lại CMND thì công an phường nơi đăng ký thường trú chỉ xác nhận có đăng ký thường trú. Việc đóng dấu giáp lai trên ảnh là do công an phường nơi người dân đang sinh sống thực hiện.

VÕ HÀ ghi