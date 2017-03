Đánh vợ, bị phạt ra sao?

Nhẹ thì anh ta chửi vợ, xúc phạm, ngược đãi vợ mà hàng xóm nghe không thể nào lọt tai. Mọi người góp ý nhưng không thấy thay đổi. Sau vụ đánh vợ kia, công an mời anh ta lên nhưng rồi lại thả về vì chưa thể bắt đi tù được. Mọi người dò hỏi thì biết công an chỉ xử phạt anh này 1 triệu đồng vì đánh vợ, xúc phạm, ngược đãi vợ. Chúng tôi thấy phạt như vậy là quá nhẹ, không biết quy định của pháp luật về xử phạt trong trường hợp này thế nào?

Luật sư Nguyễn Thanh Việt, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Nếu hành vi đánh vợ của anh hàng xóm mà bạn nêu chưa đủ yếu tố xử lý hình sự thì có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167/2013 (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình). Theo nghị định, phạt tiền 1-1,5 triệu đồng đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình. Phạt tiền 1,5-2 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình; không kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu điều trị trong trường hợp nạn nhân cần được cấp cứu kịp thời hoặc không chăm sóc nạn nhân trong thời gian nạn nhân điều trị chấn thương do hành vi bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn nhân từ chối.

Ngoài ra, theo nghị định, hành vi hành hạ, ngược đãi, đối xử tồi tệ thành viên gia đình (như bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân…) cũng bị phạt 1,5-2 triệu đồng. Nếu có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, lăng mạ, chì chiết các thành viên gia đình thì cũng bị phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng.

Cạnh việc xử phạt thì theo quy định, người gây ra sai phạm trên còn có thể bị buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu.

Căn cứ vào những dấu hiệu mà bạn nêu, tôi thấy cơ quan chức năng phạt người hàng xóm như trên là có cơ sở.

