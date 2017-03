Dạy con không nổi, đưa vào trường giáo dưỡng được không

Vì buồn chuyện gia đình nên em trai tôi suốt ngày trốn học đi chơi game, ăn cắp tiền ở nhà, trộm xe máy chạy khi không được sự đồng ý của người khác… Vậy tôi có thể làm đơn đề nghị đưa em tôi vào trường giáo dưỡng được không?

Nguyễn Mai Anh (maianh2508.stu@....)

Luật sư ĐẶNG THÀNH TRÍ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định tại Điều 91 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2014 thì biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với các đối tượng như: Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật Hình sự. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý quy định tại Bộ luật Hình sự. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật Hình sự mà trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi có hai lần trở lên trong sáu tháng thực hiện hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Cũng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2014 thì việc đưa các đối tượng trên vào trường giáo dưỡng phải có quyết định của tòa án và tuân theo trình tự, thủ tục luật định chặt chẽ. Do đó, chị không có quyền tự ý đưa em chị vào trường giáo dưỡng. Gia đình chị cần có trách nhiệm giáo dục, uốn nắn con em mình.