Làm sao để nhập hộ khẩu con theo cha?

Năm 1987, vợ tôi theo tôi về sống tại TP.HCM. Do rời khỏi địa phương quá lâu nên Công an huyện Thủ Thừa xóa tên của vợ tôi trong sổ hộ khẩu. Vì lo cuộc sống mưu sinh, cả vợ chồng tôi không để ý gì đến chuyện giấy tờ tùy thân nên cũng không đăng ký thường trú cho vợ tôi. Năm 1988, vợ tôi sinh được một bé gái; đến năm 2003, đứa con thứ hai của chúng tôi ra đời và cả hai đứa đều có đăng ký khai sinh nhưng không đăng ký thường trú.

Đến năm 2014, gia đình tôi mua được căn nhà ở huyện Hóc Môn, tôi đã chuyển hộ khẩu về đây. Vừa rồi, tôi có làm thủ tục xin nhập hộ khẩu cho hai con tôi theo địa chỉ của tôi. Tuy nhiên, Công an huyện Hóc Môn yêu cầu phải phôtô cả cuốn hộ khẩu của vợ tôi thì mới giải quyết nhập hộ khẩu cho hai đứa con. Trường hợp của hai đứa con tôi có cách nào không nộp hộ khẩu của mẹ chúng mà vẫn nhập được hộ khẩu theo cha được không?

Ông Phan Minh Tùng, 3/83E Nam Thới, xã Thới Tam Thôn,

huyện Hóc Môn, TP.HCM

Trung tá Lê Thị Minh Thùy, Đội phó Đội QLHC về TTXH Công an huyện Hóc Môn, trả lời: Trường hợp nhập hộ khẩu của hai con ông Tùng, do ông không trình bày rõ vợ ông không có hộ khẩu nên công an mới yêu cầu nộp hộ khẩu của vợ ông. Những trường hợp con đã lớn mà muốn nhập hộ khẩu theo cha thì phải có những giấy tờ chứng minh người con chưa nhập hộ khẩu theo mẹ. Cách nộp cả cuốn hộ khẩu của người mẹ là cách giải quyết linh hoạt giúp người dân không mất nhiều thời gian đi lại để xác minh tại nơi thường trú của mẹ. Nếu vợ ông Tùng đã bị xóa hộ khẩu thì vợ ông đến công an xã nơi thường trú trước đây xác nhận hai đứa con chưa đăng ký thường trú tại đó hoặc xin xác nhận vợ ông bị cắt hộ khẩu năm con ông chưa sinh ra.