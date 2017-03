Lập di chúc tặng cho nhà, có cần các con đi theo?

Ông Trần Văn Sồi (Huyện Củ Chi, TP.HCM)

Bà DƯƠNG THỊ THANH LAN, Phó phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp TP.HCM, trả lời: Theo Điều 646 Bộ luật Dân sự năm 2005, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Khoản 1 Điều 56 Luật Công chứng 2014 quy định người lập di chúc phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc, không ủy quyền cho người khác yêu cầu công chứng di chúc.

Do đó, ông có thể đến tổ chức hành nghề công chứng (phòng công chứng hoặc văn phòng công chứng) để thực hiện lập di chúc mà không cần phải có con đi theo ký tên.

Hiện nay, các chi phí mà người yêu cầu công chứng phải trả gồm:

- Phí công chứng: Mức phí này do Nhà nước quy định cụ thể nên các tổ chức hành nghề công chứng phải thu đúng, thu đủ như nhau.

- Mức thù lao công chứng: Sẽ do từng tổ chức hành nghề công chứng tự ấn định nhưng không được vượt quá mức trần thù lao công chứng do UBND cấp tỉnh quy định. Do đó mỗi tổ chức hành nghề công chứng sẽ có mức thu thù lao khác nhau và được niêm yết công khai.

- Chi phí khác: Do sự thỏa thuận của tổ chức hành nghề công chứng với người yêu cầu công chứng.

Như vậy, mức thu phí công chứng được thực hiện theo quy định nêu trên và không có quy định về việc miễn, giảm lệ phí công chứng.