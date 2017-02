Người dân có được xem kế hoạch xử phạt của CSGT?

Thực tế, trong nhiều tình huống xử phạt giao thông đã phát sinh tranh cãi giữa người dân và lực lượng CSGT. Trong đó, người bị xử phạt có được xem kế hoạch hoặc chuyên đề làm việc của CSGT hay không là câu hỏi được không ít người đưa ra.

Cụ thể, khi CSGT dừng phương tiện để kiểm tra hành chính thì người bị dừng phương tiện có quyền đề nghị CSGT cho xem văn bản được cử đi làm nhiệm vụ hay không? Nếu trường hợp bị từ chối thì người bị dừng phương tiện có quyền không xuất trình giấy tờ không? Bởi trong thực tế có rất nhiều trường hợp lợi dụng việc kiểm tra hành chính, giả danh cán bộ công an đang làm nhiệm vụ để làm những việc trái với quy định pháp luật.



Bộ Công an khẳng định người dân không có quyền xem kế hoạch làm việc của lực lượng CSGT. Ảnh: TUYẾN PHAN

Trả lời về vấn đề trên, Bộ Công an khẳng định người dân không có quyền xem kế hoạch làm việc của lực lượng CSGT.

Theo đó, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông, CSGT được dừng các phương tiện đang tham gia giao thông để kiểm soát phương tiện, giấy tờ của phương tiện, kiểm soát người và giấy tờ của người điều khiển phương tiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật. Lực lượng CSGT khi đó là người đại diện cho pháp luật để thực thi nhiệm vụ, người tham gia giao thông là đối tượng phải chịu sự kiểm tra của CSGT một cách tuyệt đối, cũng là tuân thủ pháp luật.



Người dân có quyền theo dõi, giám sát các hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của lực lượng CSGT nhưng không có quyền “xem văn bản được cử đi làm nhiệm vụ hay không”. Kế hoạch công tác của lực lượng CSGT là một loại tài liệu nghiệp vụ của ngành công an, chỉ có những người có trách nhiệm và có thẩm quyền mới được kiểm tra.

Bộ Công an cho biết nếu người tham gia giao thông nghi ngờ có người giả danh cán bộ công an thì phải báo cho công an các cấp biết để xử lý, trong đó có thể gọi đến số điện thoại 069.2342608 (đường dây nóng) của Cục CSGT.