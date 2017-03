Phải đổi CMND vì chữ lót không khớp khai sinh?

Công an làm sai sao bắt tôi đổi trong khi khai sinh và hộ khẩu thì ghi đúng?

Hoàng (Đồng Nai)

Bà DƯƠNG THỊ THANH LAN, Phó phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp TP.HCM, trả lời: Theo quy định, CMND là một loại giấy tờ tùy thân của công dân do cơ quan công an có thẩm quyền chứng nhận về những đặc điểm riêng và nội dung cơ bản của mỗi công dân trong độ tuổi do pháp luật quy định, nhằm bảo đảm thuận tiện việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong đi lại và thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo Điều 2 Nghị định số 05 ngày 3-12-1999 của Chính phủ quy định về CMND (được sửa đổi bởi Nghị định số 170 ngày 19-11-2007 và Nghị định số 106 ngày 17-9-2013 của Chính phủ) thì phần thông tin họ tên của đối tượng được cấp CMND là “họ tên khai sinh”.

Do đó, việc công chứng viên đề nghị bạn đổi CMND là có cơ sở. Bạn cần liên hệ với cơ quan công an có thẩm quyền để tiến hành thủ tục đổi CMND ghi chữ lót cho giống với khai sinh và sổ hộ khẩu để thuận tiện thực hiện các giao dịch.