Tài sản bị đánh rơi, người nhặt có được hưởng?

Tôi hỏi thăm xung quanh nhưng không ai biết chủ nhân chiếc ví ấy. Sau đó, tôi có đến UBND xã nơi tôi nhặt được chiếc ví để giao lại cho người đánh rơi. Vì tôi có người bạn làm trong UBND xã này nên thỉnh thoảng tôi hỏi thăm xem có ai nhận lại số tiền chưa nhưng bạn tôi nói vẫn chưa ai nhận cả. Cho tôi hỏi nếu không tìm được người mất tài sản thì tôi có được hưởng số tiền đó hay không?

Luật sư TRỊNH NGỌC HOÀN VŨ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 230 BLDS về xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên thì sau một năm kể từ ngày thông báo công khai về tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận thì quyền sở hữu đối với tài sản này được xác định như sau: Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người nhặt được được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của bộ luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trường hợp tài sản có giá trị lớn hơn 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì sau khi trừ chi phí bảo quản, người nhặt được được hưởng giá trị bằng 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước.