Thu hồi sổ hộ khẩu ghép vì giả chữ ký chủ hộ

Một trong những người có tên trong sổ hộ khẩu của gia đình là ông N. (anh vợ tôi). Lúc còn sống, vợ tôi đứng tên chủ hộ, vợ tôi mất thì chuyển sang tôi đứng tên. Năm 2014, ông N. yêu cầu tôi làm thủ tục chuyển thành hộ khẩu ghép nhưng tôi không đồng ý vì sợ sẽ xảy ra chuyện phiền phức sau này. Mặc dù tôi không đồng ý và cũng không ký bất cứ giấy tờ nào về việc tách hộ khẩu để làm hộ khẩu ghép cho ông N. nhưng đầu năm 2015 ông N. lại được cấp hộ khẩu ghép. Tôi đã phản ánh việc ông N. giả mạo chữ ký của tôi để tách khẩu nhưng sự việc đến nay chưa được giải quyết.

Đỗ Viết Châu (243/14 Nguyễn Kim, phường 7 quận 10, TP.HCM)

Đại diện Công an quận 10, TP.HCM cho biết: Công an quận đã tiếp nhận sự việc trên. Qua quá trình xác minh, công an quận phát hiện việc ông N. giả mạo chữ ký của ông Châu để thực hiện các thủ tục xin tách hộ khẩu để làm hộ khẩu ghép. Hiện công an quận đã thu hồi sổ hộ khẩu của ông N. và phục hồi hộ khẩu gốc như trước đây. Đồng thời, công an quận cũng ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông N. với hành vi khai man, giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được đăng ký thường trú, tạm trú, cấp sổ hộ khẩu...

VÕ HÀ ghi