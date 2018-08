Nhiều lần tôi liên hệ với công an huyện để hỏi xem cái chết của vợ tôi điều tra tới đâu rồi thì được công an trả lời là đang điều tra. Tôi không biết đến bao giờ thì công an mới điều tra xong vụ án?



Bạn đọc donhanht…@gmail.com

Luật sư Nguyễn Hữu Danh, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Bạn không nói vụ án đã được công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự chưa. Nhưng vợ bạn bị giết, là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng nên công an phải khởi tố vụ án hình sự.

Căn cứ Điều 172 BLTTHS, thời hạn điều tra không quá bốn tháng đối với tội rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra.

Trường hợp cần gia hạn điều tra do tính chất phức tạp của vụ án, đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể gia hạn điều tra ba lần, mỗi lần không quá bốn tháng.

Đối với tội đặc biệt nghiêm trọng mà thời hạn điều tra đã hết nhưng do tính chất rất phức tạp của vụ án mà chưa thể kết thúc điều tra thì viện trưởng VKSND Tối cao có thể gia hạn thêm một lần không quá bốn tháng.