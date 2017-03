Tốn bộn tiền do rò rỉ đường ống nước

Cầm hóa đơn tiền nước tháng 9, bà Nguyễn Thị Gương (nhà ở đường Nguyễn Trãi, quận 5) sửng sốt vì lượng nước tiêu thụ tăng hơn… 200 lần so với tháng trước. “Hằng tháng gia đình tôi chỉ xài khoảng 60.000 đồng tiền nước. Nhưng tháng rồi tiền nước đột ngột tăng lên hơn 12 triệu đồng” - bà Gương nói.

Ông Thái Hồng Lĩnh, Phó Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cấp nước Chợ Lớn, cho biết từ đầu năm đến nay, công ty đã giải quyết hơn 1.000 trường hợp khiếu nại về tiền nước tăng cao bất thường. Đa số đều cho rằng nguyên nhân do đồng hồ nước chạy nhanh. Nhưng theo kết quả kiểm định hơn 600 đồng hồ của Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trung ương III, chỉ có 23 trường hợp đồng hồ chạy nhanh (không đáng kể) và 47 trường hợp chạy chậm.

“Qua kiểm tra thực tế, chúng tôi phát hiện hầu hết trường hợp tiền nước tăng cao là do thất thoát từ đường ống phía sau đồng hồ. Trong đó, có hơn 800 trường hợp do xì bể đường ống dưới nền nhà, người dân không phát hiện được” - ông Lĩnh thông tin.

Nhiều trường hợp tiền nước tăng quá cao, người dân không có điều kiện chi trả phải làm đơn xin công ty cấp nước giảm trừ tiền. Ảnh: TT

Tại các quận 4, 7 và huyện Nhà Bè cũng xảy ra tình trạng tương tự. Qua kiểm tra gần 190 trường hợp, Công ty Cấp nước Nhà Bè xác định tất cả đều do thất thoát nước từ trong nhà dân. “Có trường hợp ở đường Hoàng Diệu, quận 4, khi chúng tôi đến kiểm tra thì nền nhà bất ngờ sụp xuống. Nguyên nhân do đường ống bị xì bể quá lâu” - ông Võ Nhật Trân, Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty Cấp nước Nhà Bè, nói.

Theo ông Trân, nguyên nhân xì bể đường ống ở nhà dân xảy ra nhiều trong thời gian gần đây là do áp lực nước tăng cao. “Lúc trước các khu vực cuối nguồn có áp lực nước rất yếu. Nhiều người dân phải dùng máy bơm hút làm đường ống nhanh xuống cấp. Đến khi công ty tiếp nhận nguồn nước mới từ Nhà máy BOO Thủ Đức, áp lực nước tăng cao khiến nhiều đường ống trong nhà dân bị hở mối hoặc xì bể” - ông Trân giải thích.

Các công ty cấp nước cho biết theo quy định đường ống phía sau đồng hồ nước do khách hàng tự lắp đặt và quản lý. Do đó, tiền nước tăng cao do rò rỉ người dân vẫn phải chi trả. Nếu không tin vào kết quả kiểm tra của công ty cấp nước, người dân có quyền yêu cầu kiểm định đồng hồ nước. Nếu kết quả xác định đồng hồ chạy nhanh, công ty cấp nước sẽ chi trả tiền kiểm định và không thu khoản tiền tăng thêm do đồng hồ chạy nhanh. Còn nếu đồng hồ nước chạy bình thường hoặc chạy chậm, khách hàng phải thanh toán chi phí kiểm định.

TRUNG THANH