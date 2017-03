Tour ngắn cho tình chớp nhoáng

Nổi tiếng công ty bởi vẻ ngoài bốc lửa nhưng Hà My vẫn đi về lẻ bóng, thỉnh thoảng cô lại mất hút vào dịp cuối tuần vì đi bar, du lịch với nhóm bạn thời đại học. Mọi người ai cũng bảo My sướng, nhất là mấy chị đồng nghiệp có chồng con luôn ghen tỵ với My vì thấy cô nay đi biển, mai lại tung tăng leo núi ở Đà Lạt.

Dù lúc nào cũng: “Em đi với nhóm bạn, hơn chục đứa cơ, vui lắm” nhưng My chỉ chụp ảnh một mình. Mọi người thắc mắc không biết mặt mũi đám bạn My thế nào mà chưa bao giờ thấy cô show ảnh, My ậm ừ bảo: “Chúng nó không thích chụp”. Đúng là bạn My không thích chụp ảnh phong cảnh, chỉ thích tự sướng... trên giường.

Chuyện là My sống thoáng, thích tình một đêm và khoái đi du lịch xa, nên lâu lâu cô lại lên mạng săn voucher giảm giá vì “nhanh, gọn, tiết kiệm”. My tâm sự, đi tour toàn người lạ, mình đi chơi thấy thích thì “bật đèn xanh” ra hiệu, trai có vợ thì khó chứ trai độc thân thì đầy, vui vẻ một đêm rồi sau tour ai về nhà đấy là xong.

Vừa chia sẻ My vừa chăm chú lướt web kiếm voucher đi chơi ở Nha Trang cho thứ 7 tới. Cô bảo: “Tính em không thích ràng buộc, cứ đi chơi, thích thì nhích thôi”.

Không đi tour tham quan như My, chị Khánh, nhân viên hành chính công ty của một công ty sữa lại săn voucher du lịch với điểm đến chủ yếu là khách sạn cao cấp từ 3 – 4 sao ở Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết... Đồng nghiệp trêu chị tìm khách sạn để hưởng trăng mật với chồng à. Đúng là chị Khánh đi hưởng trăng mật, nhưng với người tình cũ chứ không phải chồng.

Được biết, hôn nhân của chị và người chồng hiện tại là do ép buộc. Chị chấp nhận cưới vì mẹ chị dọa tự tử nếu con gái bà không nghe theo sắp đặt. Thế là chị đành vâng lời chia tay mối tình đầu. Nhưng mãi không quên được người cũ, sẵn tiện anh trở thành đối tác của dự án bên công ty chị, hai người càng như cá gặp nước.

Nhiều bạn nam đặt mua mấy cái voucher cùng lúc,

mỗi voucher đi cùng một cô gái khác nhau để đổi gió (Ảnh minh họa)

Chị bảo: “Mình săn voucher vừa rẻ lại dễ qua mắt chồng và chị em trong phòng vì ông xã hỏi mình bảo đi cùng cơ quan, đồng nghiệp hỏi mình bảo đi với gi đình, ai biết mà lo”. Vừa nói, chị vừa khoe mới xin sếp nghỉ 2 ngày để vi vu tận LangBiang, tất nhiên anh người yêu cũng đi cùng.

Hậu đi tour là bi kịch

My, cô gái cá tính bốc lửa kể trên sau thời gian chăm chỉ đi tour và upload ảnh một mình thì bỗng dưng một hôm trên Facebook cô để trạng thái hẹn hò với K.L, chàng trai mới quen trong chuyến đi ở Cần Thơ. Cứ ngỡ sau nhiều cuộc tình một đêm chớp nhoáng My đã tìm được tình yêu đích thực. Nhưng 2 tuần sau, My lại chuyển về chế độ độc thân vì người bạn của bạn trai hiện tại từng đi chung tour với My đã làm vỡ lở chuyện cô thích trải qua nhiều tình một đêm. “Anh ấy không chịu nghe em giải thích, cương quyết cắt đứt”, My nghẹn ngào kể.

Còn chị Khánh, sau chuyến đi vui vẻ tại khách sạn cao cấp 4 sao về thấy nhà cửa trống không, quần áo chồng cũng dọn sạch, trên bàn để lại bức thư: “Anh cần thời gian suy nghĩ về cuộc hôn nhân này” và kèm theo đó là bức hình chụp chị và người yêu cũ vui vẻ trao nhau nụ hôn lúc gặp ở ga tàu Sài Gòn – Nha Trang.

Hóa ra chồng chị tình cờ đi ăn cưới gặp cô kế toán trên cơ quan chị, sau một hồi tám chuyện thì chị này vui miệng hỏi “vợ chồng cậu sướng thế, tuần nào cũng đi nghỉ dưỡng ở khách sạn cao cấp”. Thế là anh chồng truy ra mọi chuyện, cả chuyện người yêu cũ là đối tác của cơ quan chị. “Bung bét hết rồi em à, giờ chỉ mong anh ấy tha thứ...”

Sau 1 tuần làm việc mệt mỏi, nhu cầu đi chơi của dân văn phòng vào thứ 7, chủ nhật khá cao. Chị Tr, nhân viên sale du lịch của trang web Mua... cho biết: “Các tour cuối tuần thường được người đi làm chọn nhiều, họ đi cặp đôi là chủ yếu, cũng vài người đi một mình nhưng nhanh bắt cặp vì nhu cầu giao lưu, kết bạn”. Chị Tr cũng chia sẻ thêm, nhiều bạn nam đặt mua mấy cái voucher cùng lúc, mỗi voucher đi cùng một cô gái khác nhau để đổi gió, vừa tiết kiệm lại được tiếng ga lăng.

Thế nên sau này khi biết được bộ mặt thật của người cũ là “tay phải gõ phím săn voucher để hú hí, tay trái thì gọi điện hẹn hò các em”, chị K mới tiếc nuối người chồng hiền lành, chung thủy. Còn My, giá mà cô biết sử dụng voucher đúng mục đích, giao lưu kết bạn lành mạnh thì sẽ không đau khổ vì đánh mất anh người yêu tốt tính, dễ thương.

Theo Mai Hàn (TTVN)