TP.HCM chờ Bộ Công an giải thích Thông tư 75/2011

Tuy nhiên, theo ý kiến của Vụ Pháp chế (Bộ Công an) trả lời trên báo Pháp Luật TP.HCM thì chỉ đạo nêu trên của Sở Tư pháp TP.HCM chưa đúng. Vụ này cho rằng với Thông tư 75/2011 thì phải hiểu là người dân vẫn được quyền đến UBND phường, xã chứng thực chữ ký trên giấy bán xe.

Ngày 11-1, để có cơ sở thực hiện thống nhất Thông tư 75/2011, Sở Tư pháp TP.HCM đã gửi văn bản đề nghị Công an TP.HCM có văn bản kiến nghị Bộ Công an giải thích rõ về việc chứng thực. Do Thông tư 75/2011 quy định chung chung “Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật” nên dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau. Nhiều phường, xã, thị trấn không biết phải chứng thực cái gì (chứng thực chữ ký, chứng thực nội dung hay xác nhận thường trú).

Cũng theo Sở Tư pháp TP.HCM, các cơ quan chức năng nên cho người dân lựa chọn công chứng hoặc chứng thực trong việc bán, cho, tặng xe; thậm chí có thể không bắt buộc phải có công chứng, chứng thực (vì hiện nay đối với động sản thì pháp luật không quy định hợp đồng, giao dịch phải có công chứng, chứng thực).

KIM PHỤNG