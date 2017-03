TP.HCM đứng đầu cả nước về tai nạn lao động

Các địa phương đứng đầu về các vụ tai nạn là TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Quảng Ninh… chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, khai thác mỏ và sử dụng điện.

Bộ LĐ-TB&XH nhận định tình hình tai nạn lao động diễn ra phức tạp, cơ quan chức năng chưa kiểm soát tốt công tác an toàn lao động. Phía người sử dụng lao động không chấp hành các quy định về an toàn lao động, không quan tâm cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động… Còn người lao động chủ yếu vi phạm các quy trình, biện pháp làm việc an toàn, không ý thức tự đảm bảo an toàn cho mình và người xung quanh.

Bộ LĐ-TB&XH cũng thừa nhận lực lượng cán bộ thanh tra lao động hiện còn thiếu, không thể kiểm tra sát sao, thường xuyên. Ngoài ra việc xử lý tai nạn lao động chết người còn chậm, đến nay bộ chỉ mới nhận biên bản điều tra hoặc báo cáo nhanh 61/245 vụ.

Theo khảo sát trên chín tỉnh thành, 91,5% lao động trong lĩnh vực nông nghiệp tiếp xúc với nắng, gần 66% tiếp xúc với bụi và gần 60% tiếp xúc với hóa chất…

* 40% lao động nông nghiệp gặp nguy hiểm

Sáng nay 25-8, tại TP Cần Thơ, Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động, Tổng liên đoàn Lao động VN phối hợp tổ chức hội thảo tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường trong nông nghiệp, nông thôn khu vực miền Nam.

Theo PGS.TS Lê Vân Trình - viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động, nông nghiệp là một trong những ngành có nhiều yếu tố nguy hiểm độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động do sử dụng máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp không đảm bảo an toàn, sử dụng hóa chất nông nghiệp thiếu kiểm soát, điều kiện dịch vụ y tế lao động còn khó khăn…

Bên cạnh đó làng nghề phát triển gây ô nhiễm môi trường cùng tai nạn lao động và bệnh tật gia tăng, dẫn đến 40% người lao động nông nghiệp và làng nghề tiếp cận với các yếu tố nguy hiểm có hại khi làm việc (nắng, bụi, bức xạ từ trường, phân bón, các thuốc bảo vệ thực vật, sâu bọ…).

Theo TRUNG CƯỜNG (TTO)