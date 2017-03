TP.HCM khi nào có hàng rong sạch?

Cấp thẻ đạt VSATTP Chi cục đang xây dựng đề án quản lý mô hình thức ăn đường phố và sẽ triển khai đầu năm 2013. Chi cục sẽ tham khảo mô hình quản lý của Bình Dương để xây dựng đề án phù hợp với đặc thù địa bàn TP.HCM. Chúng tôi đồng tình với việc đưa ra phê bình trước tổ dân phố những điểm kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn nhiều lần sai phạm VSATTP. Nếu điểm kinh doanh có nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng thì buộc ngưng hoạt động ngay. Để thực khách an tâm sử dụng thức ăn đường phố, chi cục cũng sẽ xây dựng quy trình cấp thẻ chứng nhận đạt tiêu chuẩn VSATTP cho các điểm kinh doanh. UBND cấp phường có trách nhiệm thẩm định và cấp thẻ. Thẻ này sẽ được đặt nơi dễ thấy tại các điểm kinh doanh thức ăn đường phố. Ông HUỲNH LÊ THÁI HÒA, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP TP.HCM Có hàng muốn sạch, có hàng không Anh Nguyễn Vũ Hoàng Nguyên, bán cơm tấm trên đường Trường Sa, phường 3, quận Tân Bình, đồng ý cách làm của Bình Dương: “Nếu TP.HCM làm được như Bình Dương thì rất tốt vì khách hàng nào cũng quan tâm thức ăn có được chế biến sạch sẽ không, nguồn gốc ra sao? Quán nào bầy hầy, mất vệ sinh thì khách chỉ đến một lần vì sợ ngộ độc. Quán nào được cấp thẻ kinh doanh an toàn thì sẽ tạo được yên tâm cho khách”. Trái ngược với ý kiến của anh Nguyên, chị Nguyễn Thị Kim Hoa (bán bánh mì trước cổng BV Chợ Rẫy) nói: “Tôi chỉ buôn bán nhỏ để kiếm sống qua ngày, làm gì có đủ các điều kiện để được cấp thẻ kinh doanh”. Chị Hoa kể chị phải buôn bán từ sáng đến tận tối không có thời gian nghỉ ngơi, bệnh cũng không dám nghỉ vì nghỉ một ngày coi như hôm đó phải nhịn đói. Chị Trần Thanh Tuyền ngồi bán hủ tiếu kế bên xen vào: “Tụi chị mua thực phẩm từ những mối quen và mỗi lần chỉ lấy một ít đủ bán. Bắt tụi chị phải khai báo nguồn gốc thức ăn thì khai thế nào?”. MINH QUÝ