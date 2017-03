TP.HCM phạt xe Damsel như là mô tô

Damsel là xe bốn bánh do Công ty Cổ phần Tập đoàn Ô tô - xe máy Đức Phương (Nam Định) sản xuất có giá bán 60-70 triệu đồng/chiếc (tùy dòng xe). Xe có cấu tạo tương tự xe tải nhỏ với cabin, vô lăng, cần số, chân đạp ga, thùng nhưng được gắn động cơ xe máy 250 cc, tải trọng 500 kg. Do gọn, an toàn kỹ thuật nên sau khi các loại xe ba gác bị cấm lưu hành, xe này được bày bán khá nhiều ở quận 9, Thủ Đức (TP.HCM), Bình Dương, Đồng Nai… Người mua thường dùng Damsel để vận chuyển hàng hóa, sử dụng trong nông nghiệp.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Đường bộ-đường sắt Công an TP.HCM, Damsel được Bộ GTVT cho phép lưu hành thí điểm từ năm 2010 đến nay. Cũng như các loại xe khác, xe Damsel phải được đăng ký, cấp biển số và người điều khiển phải có bằng A4. Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe Damsel được thực hiện theo Thông tư 17/2010 và Thông tư 36/2010 của Bộ Công an.

Tuy nhiên, Nghị định 34/2012 của Chính phủ (quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ) lại không đề cập gì đến loại xe thí điểm như Damsel. Phòng PC67 đã báo cáo với Bộ Công an về thiếu sót này nhưng Bộ chưa có ý kiến.

Trong khi chờ có quy định chính thức, Phòng PC67 đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, CSGT quận, huyện xử phạt lỗi vi phạm của Damsel bằng mức phạt đối với mô tô. Bởi lẽ về mặt kỹ thuật, Damsel không giống như ô tô mà giống mô tô nhiều hơn; hơn nữa cần áp dụng pháp luật theo hướng có lợi cho người vi phạm.

ÁI NHÂN