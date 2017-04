TP.HCM: Sang tên xe khi người bán xuất cảnh

Nay ông đến Công an quận 1 làm thủ tục sang tên xe thì không được giải quyết với lý do thiếu chứng minh nhân dân (CMND) của người bán. Kẹt nỗi người bán xe đã xuất cảnh nên ông không thể liên lạc. Vậy ông phải làm sao để được sang tên xe?

Ông Nguyễn Xuân Hải, Đội phó Đội cảnh sát giao thông, trật tự phản ứng nhanh - Công an quận 1, TP.HCM, trả lời: Theo Thông tư 06 ngày 11-3-2009 của Bộ Công an, hồ sơ sang tên xe gồm có: Giấy khai đăng ký xe do chủ xe tự khai theo mẫu (trong đó có phần khai về CMND); giấy đăng ký xe; chứng từ mua, bán, tặng, cho xe; chứng từ lệ phí trước bạ xe.

Đối với trường hợp cụ thể của ông, nếu người bán xe đã xuất cảnh thì ông có thể làm bản cam kết chịu trách nhiệm về hồ sơ của mình để được công an quận xem xét, giải quyết.